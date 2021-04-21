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На истфаке СПбГУ тушили пожар. Из здания эвакуировали 50 человек

Порошковым огнетушителем ликвидировали огонь в помещении исторического факультета СПбГУ

Дымом заволокло один из этажей дома 5 по Менделеевской линии, где располагаются исторический и философский факультеты СПбГУ.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 21 апреля, в 12:25 поступило сообщение о возгорании в крыле исторического факультета. Пожарные выехали по автоматическому повышенному номеру 1- БИС.

На 3-м этаже в подсобном помещении площадью 12 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Из здания вывели 50 человек до приезда первых расчетов.

Возгорание, отмечают в МЧС, ликвидировано порошковым огнетушителем до их приезда. Огнеборцы проводят проверку помещений.

Студенты истфака в телеграм-канале «Председ на пенсии» пишут, что второй этаж из-за возгорания на третьем был весь в дыму. Уборщицу, которая находилась рядом с подсобкой, сопроводили к машине скорой помощи.

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