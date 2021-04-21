На истфаке СПбГУ тушили пожар. Из здания эвакуировали 50 человек

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 21 апреля, в 12:25 поступило сообщение о возгорании в крыле исторического факультета. Пожарные выехали по автоматическому повышенному номеру 1- БИС.



На 3-м этаже в подсобном помещении площадью 12 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Из здания вывели 50 человек до приезда первых расчетов.



Возгорание, отмечают в МЧС, ликвидировано порошковым огнетушителем до их приезда. Огнеборцы проводят проверку помещений.

