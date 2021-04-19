Банановый с антителами! Когда ждать антиковидного кефира, капель вместо уколов и «ЭпиВакКороны-Н»

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Отечественные ученые, уже подарившие миру сразу три вакцины от COVID-19, теперь не могут остановиться. На подходе целая россыпь новинок — от простокваши и капель для носа до «второй редакции» уже известных препаратов.

«Спутник Лайт» без спецэффектов

«Готова четвертая вакцина — «Спутник Лайт». Сейчас она проходит регистрацию. После завершения всех необходимых процедур будет включена в программу вакцинации. А значит, ещё больше людей смогут сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасной инфекции, — объявил премьер Михаил Мишустин в минувшую пятницу.



«Лайт» — значит облегченная. По сути, это первый компонент обычной вакцины «Спутник V», на базе аденовируса 26-го типа, который начнут использовать без второй прививки на основе аденовируса 5-го типа. По словам директора института им. Гамалеи Александра Гинцбурга, вероятность не заболеть после этого препарата — 50–60%, а срок действия — около 4–5 месяцев, против целого года у полновесного «Спутника». Он подойдет тем, кто переболел коронавирусной инфекцией и уже имеет иммунитет, но его надо «приподнять».

По сравнению с оригинальной вакциной «Лайт» имеет ряд преимуществ: всего один укол и сниженная вероятность побочных эффектов. У журналистов «Фонтанки» именно после введения второго компонента появлялись мышечная боль, температура и другие реакции.

«ЭпиВакКорона-Н» с заметными антителами

В апреле — сентябре в России проведут испытания на добровольцах новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» от новосибирского «Вектора». Информация о ней пока скудная. Но из патента, а также разрешения на клиническое исследование можно узнать, что это такая же пептидная вакцина, как и первая, однако в ней теперь будет не три пептида, а два.



Предполагается, что новая конструкция позволит на 30% проще производить препарат, тем самым нарастив объемы выпуска, что подтвердили НГС в самом «Векторе». Но главное, чего ждут эксперты, — это работа над ошибками. В первую очередь совместимость с уже имеющимися тест-системами, чтобы люди могли проверить свой иммунитет, а не верить на слово Роспотребнадзору. Вакцинированные добровольцы жаловались в Минздрав именно на «незаметные» антитела.

Капли для носа от ковида

И еще одна новинка от «Вектора»: сибирские ученые готовят назальную вакцину, в виде капель для носа. Как рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов, иммунитет будет создаваться на слизистых человека — входных воротах для COVID-19. Состав главного действующего компонента вакцины будет такой же, как и у «ЭпиВакКороны». Сейчас ведут лабораторные и клинические исследования.

Аналогичную вакцину в виде капель или спрея разрабатывает НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге. В ходе доклинических исследований она уже продемонстрировала безопасность и выработку антител.



Кефир с антителами

Петербургский институт экспериментальной медицины разрабатывает первую в мире съедобную вакцину на основе молочнокислых бактерий Enterococcus faecium L-3. Первыми её попробовали мыши. У животных в итоге появились антитела на слизистых оболочках и в крови, а также киллерные Т-лимфоциты, которые убивают зараженные коронавирусом клетки.

Как пишет «Научная Россия», выпив препарат, похожий по вкусу на кефир или йогурт, любой человек сможет выработать иммунитет к коронавирусу. Вакцина находится на завершающей стадии доклинических исследований.

Грипп против коронавируса

Препарат на основе гриппа предсказуемо разрабатывают специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева. Ослабленная версия вируса этой болезни используется в вакцине как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от COVID-19 и, возможно, и от гриппа заодно. По словам и.о. директора института Дмитрия Лиознова https://nauka.tass.ru/nauka/8627321, в НИИ начали доклинические испытания препарата на животных, при благополучном исходе в 2021 году планируется начать испытание вакцины с участием добровольцев.



Частные вакцины от коронавируса

Спасительные вакцины готовятся не только в стенах государственных институтов, но и частными компаниями. Например, в России создается первая в стране рекомбинантная вакцина нового поколения на основе сферических частиц, имитирующих вирусные. Авторы говорят https://hsci.ru/news/moscow-seed-fund-profinansiroval-razrabotku-novoj-vakcziny-ot-koronavirusa, что конструкция их разработки такова, что она не встраивается в клетки организма и не несёт в себе генетического материала и избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов.

Новинка получила название «Бетувакс-КоВ-2» и по задумке авторов должна активировать выработку только необходимых защитных антител и стимулировать клеточный иммунитет. Кроме того, её можно будет быстро оптимизировать под новые штаммы и использовать многократно.

А командой петербургского ученого-биохимика Ильи Духовлинова готовится вакцина STEFAVAX на основе ДНК https://stefavax.ru/. Авторы отмечают её легкую переносимость, эффективность против мутировавшего вируса, удобные условия хранения при +4 градусах. По последней информации — проводятся испытания на животных.



Ранее «Фонтанка» публиковала рассказы вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». А о том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозами «Спутника V», читайте здесь и тут. Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились — такие случаи не редкость.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

