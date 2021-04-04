Центр Гамалеи: «Спутник Лайт» в два раза снижает вероятность подцепить COVID-19

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прокомментировал преимущества однокомпонентной вакцины.



«Есть вариант «Лайт», который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V». [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией», — цитирует 4 апреля заявление Александра Гинцбурга ТАСС.

По его словам, вероятность не заболеть после этого препарата повышается на 50–60%.

В центре Гамалеи заверили, что «Спутник Лайт» будет рекомендован тем, кто переболел коронавирусной инфекцией и имеет иммунитет против COVID-19, но его надо поднять. Препарат создавали для быстрой вакцинации.