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Центр Гамалеи: «Спутник Лайт» в два раза снижает вероятность подцепить COVID-19

Александр Гинцбург: «Лайт»-версия «Спутника» существенно снижает шансы заболеть коронавирусом

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прокомментировал преимущества однокомпонентной вакцины.

«Есть вариант «Лайт», который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V». [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией», — цитирует 4 апреля заявление Александра Гинцбурга ТАСС.

По его словам, вероятность не заболеть после этого препарата повышается на 50–60%.

В центре Гамалеи заверили, что «Спутник Лайт» будет рекомендован тем, кто переболел коронавирусной инфекцией и имеет иммунитет против COVID-19, но его надо поднять. Препарат создавали для быстрой вакцинации.

Эффективность «Спутника Лайт» будет ниже, чем у первоначальной вакцины, а срок действия составит около 4–5 месяцев против 24 месяцев у «Спутника V».

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Комментарии (3)

Вячеслав Рогожин
Меня забавляет следующее: раньше наши вакцины рекламировали - де, предотвращают возможность заболевания. Теперь - де, облегчают симптомы заболевания! Что завтра - де, гарантируют двойной шанс попасть в рай?
old_rat
Какая связь между вакциной и вероятностью заразиться?
chip1
Подцепить...))
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