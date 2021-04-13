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Байден подтвердил готовность встретиться с Путиным. Что ответил Кремль — неясно

Путин и Байден могут встретиться в третьей стране

Президент США в телефонном разговоре 13 апреля подтвердил готовность встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме, он «предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией».

В Кремле упомянули лишь онлайн-встречу. Исходя из сообщения на сайте администрации президента РФ, глава США вновь заявил, что может переговорить с ним в рамках климатического форума, который пройдёт в онлайн-формате.

«Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение Президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля», — говорится в заявлении Кремля. На переговоры по вопросам климата Байден приглашал Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина ещё 27 марта.

Во время сегодняшнего звонка Байден призвал Россию снизить напряжённость у границ с Украиной и в Крыму. Телефонный разговор глав США и РФ помог укрепиться рублю.

По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачёва, «возможная личная встреча в ближайшие месяцы, а также поручения ведомствам и помощникам ее основательно готовить» — это «новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам». Он отметил, что именно Байден позвонил Путину.

«Впереди труднейшая работа. Преуменьшать проблемы было бы неправильно. Но когда есть форматы для их обсуждения, для сближения позиций или хотя бы для лучшего понимания обеспокоенностей и намерений друг друга — это уже немало», — написал он в Facebook.

Джо Байден нелестно высказался о российском президенте в интервью ABC, ответив утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В Кремле назвали такие слова «очень плохими высказываниями». Российские политики и чиновники бросились на защиту главы государства. Владимир Путин отреагировал на высказывания коллеги после вопроса на встрече с крымчанами. Российский президент заключил, что при разговоре о других людях «мы как будто смотримся в зеркало». Эту мысль он выразил в детской дразнилке: «Кто как обзывается, тот так и называется». Путин также пожелал 78-летнему Байдену здоровья и предложил переговоры в онлайн-формате.

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Комментарии (6)

SNOW
Как же все таки соскучились наши лидеры хоть по какому-то вниманию со стороны старших. Когда на них не обращают внимания - клянут последними словами, не сами конечно, а через своих клевретов. Но любой знак внимания - и тон сразу меняется на восторженный, ура. нас заметили, это событие космического масштаба?! Что надеть???!! Но при этом обязательно надо отметить, что это нам позвонили.
SNOW
что за климактерический саммит??
Otkating
Чекист - никогда не понятно. Суки.
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