Байден подтвердил готовность встретиться с Путиным. Что ответил Кремль — неясно

В Кремле упомянули лишь онлайн-встречу. Исходя из сообщения на сайте администрации президента РФ, глава США вновь заявил, что может переговорить с ним в рамках климатического форума, который пройдёт в онлайн-формате.

Президент США в телефонном разговоре 13 апреля подтвердил готовность встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме, он «предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией».

«Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение Президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля», — говорится в заявлении Кремля. На переговоры по вопросам климата Байден приглашал Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина ещё 27 марта.



Во время сегодняшнего звонка Байден призвал Россию снизить напряжённость у границ с Украиной и в Крыму. Телефонный разговор глав США и РФ помог укрепиться рублю.

По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачёва, «возможная личная встреча в ближайшие месяцы, а также поручения ведомствам и помощникам ее основательно готовить» — это «новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам». Он отметил, что именно Байден позвонил Путину.

«Впереди труднейшая работа. Преуменьшать проблемы было бы неправильно. Но когда есть форматы для их обсуждения, для сближения позиций или хотя бы для лучшего понимания обеспокоенностей и намерений друг друга — это уже немало», — написал он в Facebook.

