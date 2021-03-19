Оскорбил ветерана. Как политики и чиновники бросились на защиту Владимира Путина перед Джо Байденом

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Фонтанка» уже писала, что одним из первых на нелестное замечание демократа отреагировали спикер Госдумы Вячеслав Володин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Еще один видный член партии Александр Хинштейн в своем Telegram-канале оценил заявления, прозвучавшие из Вашингтона, как «верх (точнее, низ) политического хамства и маргинальности». Замсекретарь генсовета «Единой России» напомнил, что даже во времена Холодной войны западные лидеры подобного себе не позволяли. «Не хочется опускаться до уровня этой «дискуссии», но ощущение такое, будто Байден сошёл с ума», — посетовал единоросс.



Впрочем, не только члены партии власти вступились за президента. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии ТАСС увидел в интервью Байдена признаки провокации против России. Коммунист посчитал, что это «вызов, который брошен каждому гражданину нашей страны» и «дипломатическое хамство». В КПРФ призвали руководство России сделать выводы.

Многолетний лидер ЛДПР Владмиир Жириновский назвал слова Байдена «абсурдными». «Ведь США залили кровью полпланеты. До сих пор дымит Сирия, Афганистан, Ливия, на голодном пайке Северная Корея, Куба и Венесуэла», — поделился он с подписчиками своего Telegram-канала.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов ужаснулся тому, что такое «неадекватное поведение» исходит от президента ядерной державы. «Ранее лидеры США не опускались до оскорблений в адрес руководителей России или СССР», — приводит заявление справедливоросса «Российская газета».

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказался о Джо Байдене, который, по его оценке, ранее производил адекватное впечатление. «Судя по всему, время его [Джо Байдена] не пощадило», — заметил экс-президент России. В заключении своей оценки Медведев процитировал психоаналитика Зигмунда Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость».



В Кремле, в свою очередь, назвали высказывания из Вашингтона «очень плохими». Пресс-секретарь главы государства посетовал, что президент-демократ не хочет налаживать отношения с Россией. Через день Дмитрий Песков опять вернулся к этой теме и заявил, что слова Байдена невозможно не учитывать при дальнейших переговорах, к которым Москва, к слову, готова. «Россия надеется на лучшее в отношениях с США, но всегда готова к худшему», — резюмировал позицию Кремля Песков.

Петербуржец и депутат Госдумы Виталий Милонов, по оценкам СМИ, «резко ответил на слова Байдена о Путине». «Это гопота в кепчоночке, с папиросочкой, аккуратно подваливает по фене», — поделился он своими мыслями в эфире канала «Изолента Live». Милонов уверен, что с таким партнером как американский демократ сложно общаться.

Не сдержался и Магаданский губернатор Сергей Носов, который ответил американскому демократу стихами крымского поэта Константина Фролова:

«Милые заморские соседи,

Сытые, вальяжные, как боги,

Не будите русского медведя.



Пусть он мирно спит в своей берлоге», — предупредил руководитель региона.

Носов вслед за Фроловым призвал противников почитать про судьбу Наполеона и Адольфа Гитлера.

Руководитель Курской области Роман Старовойт в комментарии «ГТРК Курск» предположил, что американец потерял адекватную картину мира и ему нужна медицинская помощь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Байдена подлечиться в Грозном. «Американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — такое приглашение он опубликовал в своем Telegram-канале. Чеченский лидер попросил Белый дом внимательнее следить за его хозяином, так как тот, по словам Кадырова, может подписаться под «всякой ересью» и даже «нажать на красную кнопку».

Петербургский губернатор Александр Беглов пока не последовал примеру коллег из других субъектов РФ и не прокомментировал ситуацию.

Сам Владимир Путин отреагировал на высказывания коллеги после вопроса на встрече с крымчанами. Российский президент заключил, что при разговоре о других людях «мы как будто смотримся в зеркало». Эту мысль он выразил в детской дразнилке «Кто как обзывается, тот так и называется». Путин также пожелал 78-летнему Байдену здоровья.



Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»

