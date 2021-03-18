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«Время его не пощадило». Медведев засомневался в адекватности Байдена и процитировал Фрейда

Замглавы Совбеза РФ рассказал о своих встречах с нынешним президентом США и прокомментировал его нелестные слова о Владимире Путине.

«Судя по всему, время его [Джо Байдена] не пощадило», — цитирует 18 марта заявление Дмитрия Медведева РИА «Новости».

Он вспомнил, что несколько раз встречался с демократом и тот производил адекватное впечатление. В ответ на высказывания о российском президенте Медведев процитировал Зигмунда Фрейда. «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость», — напомнил замглавы Совбеза.

Накануне президент Джо Байден нелестно высказался о российском президенте в интервью ABC, ответив утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В Кремле назвали такие слова «очень плохими высказываниями». Сам Владимир Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и припомнил детскую дразнилку «Кто как обзывается, тот так и называется».

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Комментарии (23)

265076167
Предлагаю разобрать звук либерала Игоря предметно. Ориентируясь по банку Заубер, где я меняю обамские деньги на российские. Позавчера курс был (днем) 74,20/1$. Час назад курс был 74,07/1$. Спрашивать либерала зачем он врёт дело зряшное, но знать, что он врёт нужно.
Igor_VS
Отголосили приближенные. А рубль все падает и падает. А зеленому хоть бы что.
graail
Нам заморского Фрейда не надо. А Путин процитировал, не имеющего аналогов в мире российского мыслителя 5 лет от роду.
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