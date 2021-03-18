«Время его не пощадило». Медведев засомневался в адекватности Байдена и процитировал Фрейда

Замглавы Совбеза РФ рассказал о своих встречах с нынешним президентом США и прокомментировал его нелестные слова о Владимире Путине.



«Судя по всему, время его [Джо Байдена] не пощадило», — цитирует 18 марта заявление Дмитрия Медведева РИА «Новости».

Он вспомнил, что несколько раз встречался с демократом и тот производил адекватное впечатление. В ответ на высказывания о российском президенте Медведев процитировал Зигмунда Фрейда. «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость», — напомнил замглавы Совбеза.