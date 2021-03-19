Кремль готовится к новой холодной войне, но не отказывается от переговоров с Байденом

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о подготовке к новой холодной войне.
«Россия надеется на лучшее в отношениях с США, но всегда готова к худшему», — цитирует 19 марта заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, Кремль готов к переговорам лидеров России и США. Он отметил, что российская сторона «не может не учитывать слова господина Байдена» о Владимире Путине.
Тема российско-американских отношений поднималась сегодня на совещании с Совбезом с участием российского президента.
Накануне президент Джо Байден нелестно высказался о российском президенте в интервью ABC, ответив утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В Кремле назвали такие слова «очень плохими высказываниями». Сам Владимир Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и припомнил детскую дразнилку «Кто как обзывается, тот так и называется».