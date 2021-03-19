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Кремль готовится к новой холодной войне, но не отказывается от переговоров с Байденом

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о подготовке к новой холодной войне.

«Россия надеется на лучшее в отношениях с США, но всегда готова к худшему», — цитирует 19 марта заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, Кремль готов к переговорам лидеров России и США. Он отметил, что российская сторона «не может не учитывать слова господина Байдена» о Владимире Путине.

Тема российско-американских отношений поднималась сегодня на совещании с Совбезом с участием российского президента.

Накануне президент Джо Байден нелестно высказался о российском президенте в интервью ABC, ответив утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В Кремле назвали такие слова «очень плохими высказываниями». Сам Владимир Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и припомнил детскую дразнилку «Кто как обзывается, тот так и называется».

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Комментарии (14)

260548761
даешь СОИ 2.0, мистер Байден! а там и окорочка трампа подоспеют
***_555
РФ ведёт холодную (пока) войну с собственным народом.
Cashmare
ну навк тот еще холодный воин, доооо, уже ко всему готов, жена же на льду постоянно
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