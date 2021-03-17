«Триумф политического маразма». Как Россия отреагировала на американское «убийца» в адрес Путина

46-й президент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC и позволил себе несколько нелестных комментариев в адрес российского президента. Россия отреагировала аналитически — «триумф политического маразма», «истерика от бессилия», «сделать скидку на физическую и интеллектуальную форму американского коллеги». Чтобы понять, что делать дальше, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов едет в Москву с задачей не допустить «необратимую деградацию».

Поводом для риторики на уровне психоанализа стал доклад аппарата директора национальной разведки США. Согласно доведенным до сведения Байдена данным, Россия якобы пыталась вмешаться в исход выборов, дискредитировать тогда еще кандидата в президенты и всю демократическую партию. В беседе с репортером ABC Джорджем Стефанопулосом Байден припомнил долгий разговор с Путиным и заявил, что «довольно хорошо» знает российского лидера. «В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Некую цену за полученное от разведки знание, которое должно обернуться для России неприятностями, он сохранил в виде интриги: «Вы скоро узнаете». Байден добавил характеристик — у Путина нет души, и, да, он считает его убийцей.



Официально Кремль в лице Дмитрия Пескова комментировал только сам доклад, но пока не слова Байдена. «Можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы, далеко не качественные, используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях», — сокрушался днем 17 марта замруководителя администрации Путина.

Не стеснялись в выражениях на протяжении дня другие российские политики. Первым в публичном пространстве взял слово спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сперва он был краток и уложился в три тезиса: Байден своим заявлением оскорбил граждан России, это истерика от бессилия, а Путин — наш президент и «нападки на него — это нападки на нашу страну». Еще через час он выступил в своем Telegram-канале с более развернутой аналитикой истории взаимоотношений лидеров двух стран. Рузвельт, хоть и отвергал коммунистов, а Сталина считал тираном, «строил отношения и оценивал ситуацию объективно». Кеннеди вместе с Хрущевым нашел «единственно верное решение для разрешения Карибского кризиса». Никсон понял, «что гонка вооружений ни к чему хорошему не приведёт» и пошёл по пути политики разрядки. Буш опасался расползания ядерного оружия (правда, как это отразилось на внешней политике США, Володин не раскрыл). Достался комплимент и Трампу, чья риторика «соответствовала уровню главы государства». «Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали», — резюмировал Володин.



Секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак зашел с козырей. «Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире — они только планируют. У нас межнациональный мир — у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности — у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым — у них разговоры об отделении штатов. Это крайняя степень агрессии от бессилия и вызов всей нашей стране. Доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена». Само высказывание президента США он оценил, как «мерзкое и бессовестное». «Это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», — перешел на оскорбления Турчак.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин рассказал ТАСС, что высказывание Байдена его удивило, возмутило и серьезно обеспокоило. Он допустил, что политики могут спорить, противостоять, испытывать друг к другу симпатию или антипатию. Но «публично бездоказательно обвинять своего коллегу в преступлениях — это малодопустимо даже для рядового политика и совершенно неприемлемо для института власти». Костин считает, что своими словами американский президент подвергает мир опасности, но надеется, что благодаря Путину можно особо за него, этот мир, не волноваться. «Уверен, что президент России деликатно сделает скидку на физическую и интеллектуальную форму своего американского коллеги и будет великодушнее и выше пустой болтовни, традиционной для американской политики последних лет», — заключил государственный советник.

