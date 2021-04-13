Рубль резко вырос после телефонного разговора Путина и Байдена

Курс доллара по отношению к рублю упал на 1 рубль за полчаса после того, как стало известно о телефонном разговоре лидера США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина.



Как следует из данных торгов 13 апреля, к 18:30 курс доллара упал с 77,07 до 76,06 рубля. Сегодня валюта стартовала с отметки в 77,3836 рубля и опускалась ниже 76 лишь в 17:00, но быстро нагнала упущенное. По данным на 19:00, доллар стабилизировался на уровне 76,17 рубля.

Ранее в Белом доме рассказали, что Байден и Путин по телефону обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе продолжение диалога о «стратегической стабильности». Президент Америки заверил, что страна будет решительно защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы, а также выразил обеспокоенность ситуацией на границах России с Украиной.