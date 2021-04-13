Байден созвонился с Путиным. США призвали Россию «снизить напряжённость» на границах с Украиной и в Крыму

В администрации американского президента уточнили, что Байден «ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибернетические вторжения и вмешательство в выборы».

Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена. Главы двух государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе «намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия нового Договора СНВ». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, в сообщении уточняется, что Байден подчеркнул «непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины» и выразил обеспокоенность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи» в Крыму и на границах с Украиной и призвал Россию «снизить напряженность».



Также президент США предложил Владимиру Путину провести встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы и обсудить «полный спектр вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия».



Кто был инициатором телефонных переговоров, в Белом доме не сообщили.



Позднее в Кремле заявили, что разговор двух президентов состоялся по инициативе американской стороны.

