Байден пригласил Путина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата, сообщает 26 марта Associated Press, ссылаясь на неназванных представителей администрации президента США.

Первые переговоры по климату при администрации Байдена запланированы на 22–23 апреля. Всего американские власти направили около 40 приглашений.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не захотели проводить разговор Владимира Путина с Джо Байденом.

Джо Байден нелестно высказался о российском президенте в интервью ABC, ответив утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В Кремле назвали такие слова «очень плохими высказываниями». Российские политики и чиновники бросились на защиту главы государства. Владимир Путин отреагировал на высказывания коллеги после вопроса на встрече с крымчанами. Российский президент заключил, что при разговоре о других людях «мы как будто смотримся в зеркало». Эту мысль он выразил в детской дразнилке «Кто как обзывается, тот так и называется». Путин также пожелал 78-летнему Байдену здоровья и предложил переговоры в онлайн-формате.

