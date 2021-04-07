Высказывание президента США Джо Байдена о Владимире Путине, когда американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналиста, является ли российский президент «убийцей», возмутили лишь каждого третьего россиянина — 33%. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает «Левада-центр» (признан иноагентом на территории РФ).

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Каждый четвёртый гражданин РФ (23%) испытал «недоумение» после слов Байдена. 34% респондентов не испытали «никаких особых чувств». При этом каждый двадцатый участник исследования независимой от государства социологической службы признался, что воспринял заявление лидера США с «пониманием». Байдена поняли 5% россиян. 3% испытали «удовлетворение».

Фото: levada.ru Поделиться Поделиться







«Можно отметить различия реакций в разных возрастных группах: слова Байдена возмутили 52% россиян в группе 55 лет и старше и 35% в группе 40–54 года. Молодые группы граждан с гораздо большим равнодушием отнеслись к инциденту: 50% в группе 18–24 года и 49% в группе 25–39 лет «не испытали никаких особых чувств», отмечают авторы исследования.

Фото: levada.ru Поделиться Поделиться







Максимальный уровень возмущения словами Байдена испытали россияне, которые узнают новости из телевизора, — 48%. Аудитория интернет-площадок и социальных сетей отнеслась к произошедшему равнодушно. 41% читателей интернет-изданий, 45% читателей соцсетей и 47% читателей телеграм-каналов «не испытали никаких особых чувств». Отнеслись к произошедшему «с пониманием» — 18% читателей телеграм-каналов.

Доля россиян, которые в целом плохо относятся к США, сейчас достигает 42%. В ноябре показатель составлял 51%. За тот же период доля тех, кто в целом относится к США хорошо, выросла с 35% до 40%.

Фото: levada.ru Поделиться Поделиться







Опрос 1623 совершеннолетних россиян был проведен с 25 марта по 31 марта 2021 года. АНО «Левада-центр» с 2016 года принудительно включена в список Минюста с НКО, «выполняющими функции иностранного агента».



Высказывания Байдена вызвали бурную реакцию политиков и чиновников в России. Рамзан Кадыров позвал Байдена в Чечню. Дмитрий Медведев заявил, что «время его [Джо Байдена] не пощадило».

Сам Путин сначала пожелал Байдену здоровья, потом пригласил президента США к диалогу, который будет показан в прямом эфире. Американская сторона отклонила предложение из Москвы, но Байден пригласил Путина на переговоры по климату.