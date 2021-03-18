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Путин предложил Байдену продолжить дискуссию. Но при одном условии и после возвращения из тайги

Президент России Владимир Путин заявил, что готов продолжить дискуссию с американским лидером Джо Байденом. Глава государства отметил, что это возможно только при одном условии.

«Я сейчас подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», — приводит слова Путина РИА Новости 18 марта.

Глава государства также уточнил, что готов поговорить с американским лидером 19 или 22 марта, пишет агентство.

«Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник», — добавил президент России (цитата по ТАСС).

Ранее Байден нелестно высказался о Путине в интервью ABC, ответив утвердительно на вопрос, считает ли он российского президента убийцей. В Кремле назвали такие слова «очень плохими высказываниями».

Комментируя его, Дмитрий Медведев процитировал Фрейда, а глава ЧР Рамзан Кадыров пригласил американского лидера в Чечню. Путин же вспомнил о детской дразнилке.

Подробнее о реакции на высказывание президента США в политических кругах России читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (54)

265095961
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4249 1703 6310 579-шесть

Заранее большое человеческое спaсибо..........
Oleg_I
Конечно, Байден это не примет. Какой-то там король бензоколонки с 2% мирового ВВП будет назначать президенту первой (по-прежнему) страны мира дату и время для аудиенции? Если это дуэль, то как бы тоже, дуэлировать могли только равный с равным, благородный с благородным. Да и вообще, те времена прошли лет 200 как.
piterez
Создается такое ощущение, что Путин понимает, что натворил, когда облапошился с отравлением Навального... В настоящий момент фраза "а докажите" уже не прокатывает, а фраза "сам дурак" вызывает только отвращение от общения... Путин истратил все возможные заготовки для общения с цивилизованным миром...
Если попытаться предугадать следующие шаги Путина, то я ожидаю угрозы в адрес США в виде придумок нового оружия и беззащитности американцев от этого оружия... Нежелание видеть Путина на любом из политических мероприятий в цивилизованном мире сделает из него нескрываемого изгоя. Нужно понимать, что после окончания пандемии у лидеров всех стран проснется огромное желание увидеться на новом форуме, но увы без Путина... Скучной и серой станет жизнь убийцы...
Поэтому Ваши запросы на общение, господин Путин, никому неинтересны!
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