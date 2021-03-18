Президент России Владимир Путин заявил, что готов продолжить дискуссию с американским лидером Джо Байденом. Глава государства отметил, что это возможно только при одном условии.
«Я сейчас подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», — приводит слова Путина РИА Новости 18 марта.
Глава государства также уточнил, что готов поговорить с американским лидером 19 или 22 марта, пишет агентство.
«Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник», — добавил президент России (цитата по ТАСС).
Ранее Байден нелестно высказался о Путине в интервью ABC, ответив утвердительно на вопрос, считает ли он российского президента убийцей. В Кремле назвали такие слова «очень плохими высказываниями».
Комментируя его, Дмитрий Медведев процитировал Фрейда, а глава ЧР Рамзан Кадыров пригласил американского лидера в Чечню. Путин же вспомнил о детской дразнилке.
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