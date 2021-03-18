Президент России Владимир Путин заявил, что готов продолжить дискуссию с американским лидером Джо Байденом. Глава государства отметил, что это возможно только при одном условии. «Я сейчас подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», — приводит слова Путина РИА Новости 18 марта.

Глава государства также уточнил, что готов поговорить с американским лидером 19 или 22 марта, пишет агентство.