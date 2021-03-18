Болен и по горло в крови. Кадыров ответил на резкость в адрес Путина и пригласил Байдена в Чечню

Своим мнением Кадыров поделился в телеграм-канале 18 марта. Лидер Чечни заявил, что разочаровался в Байдене как в политике, поскольку представлял его более грамотным, а тот решил не отступать от роли «мирового шерифа» и оказался «очередным пугалом».

«Ведь сам Байден находится по горло в крови. Он продолжает политику, которая несет смерть и страдания миллионам людям. Вместе с тем Байден называет убийцей человека, сделавшего все необходимое, чтобы остановить кровопролитие в регионах, в которых именно Америка устроила настоящий террор. Так что более отъявленного убийцы, чем Президент США, среди лидеров государств сегодня нет», — пишет Кадыров, допуская, что американский лидер может быть болен.

«Учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — иронизирует он.

46-й президент США Джо Байден позволил себе несколько нелестных комментариев в адрес российского коллеги в интервью телеканалу ABC. В частности, политик ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В Кремле заявили, что высказывания Байдена «очень плохие». Сам Путин вспомнил детскую дразнилку и заявил, что при оценке других людей и стран «мы как будто смотримся в зеркало».