Следователи продолжают работать в подмосковском доме «мытищинского стрелка». Среди пепла, оставшегося после вчерашнего пожара, им удалось найти несколько десятков единиц огнестрельного оружия. Видеозапись, на которой демонстрируется обгоревший схрон, опубликована 31 марта на YouTube-канале СКР.

«Фонтанка» присмотрелась к опубликованным кадрам вместе с экспертом. Судя по ролику, в ходе осмотра места происшествия, например, были найдены АКМС — модификация автомата Калашникова, принятая на вооружение в конце 1950-х и предназначенная для частей спецназначения и ВДВ. Ее отличительная особенность — складывающийся металлический приклад. Также эксперты изучают обломки разного вида дробовиков и ручных пулемётов.

Кроме того, видны 23 магазина автомата Калашников на 30 патронов и 8 барабанных магазинов РПК (ручного пулемёта Калашникова) на 75 патронов. Если это суммировать, то выходит, что их владелец расстрелял более 1,5 тысяч патронов.

Среди разложенных криминалистами магазинов «Фонтанка» заметила предмет, очертаниями напоминающий противотанковую гранату времён Великой Отечественной войны. К танковому бою владелец дома все же не готовился, успокоил нас знаток стрелкового оружия. «Это прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы, проще говоря глушитель, — сказал он. — Или, как сейчас модно говорить, «саундмодератор»».

Фото: Скриншот видео СК РФ Фото: Скриншот видео СК РФ Фото: Скриншот видео СК РФ Поделиться Поделиться







Помимо этого в видео показаны золотые интерьеры подмосковного дома «мытищинского стрелка», которые по своей роскоши не уступают некоторым петербургским дворцам.

Накануне днём в одном из частных домов в подмосковных Мытищах забаррикадировался вооружённый местный житель, который открыл автоматный огонь и начал бросать гранаты в сотрудников Росгвардии. Сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двух взрослых родственников и ребёнка.

