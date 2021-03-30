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В Мытищах начался штурм дома, где забаррикадировавшийся мужчина открыл огонь по силовикам. У него в заложниках могут находиться трое

В коттеджном поселке «Новые Вешки» в Подмосковье проходит спецоперация по задержанию стрелка, вооружённого автоматом и гранатами

Силовики начали штурм частного дома в коттеджном посёлке «Новые Вешки» в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался вооружённый мужчина, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии.

Как сообщает «Интерфакс», утром 30 марта сотрудники МВД и ФСБ приехали осмотреть дом 60-летнего мужчины, чтобы проверить поступившую информацию о его причастности к незаконному обороту оружия.

Когда силовики вошли на участок, мужчина из окна открыл автоматный огонь и бросил две гранаты. Пострадавших нет.

При этом, по данным источника агентства, вооружённый мужчина может удерживать троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка. На переговоры стрелок пока не идёт, требований не выдвигает.

По предварительным данным, в доме у стрелка, который, предположительно, является пенсионером, может быть арсенал нелегального оружия, включая гранаты.

В настоящий момент территория вокруг дома оцеплена.

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Комментарии (8)

Malyshev73
Прекрасная спецоперация, ФСб во всей красе.Это вам не ФБК с гастрабайтерами задерживать.Полная профнепригодность
sektor7
Отступать некуда. Позади Москва!
dedmoroz_5e4d8827384c2
шерше ля фам
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