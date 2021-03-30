В Мытищах начался штурм дома, где забаррикадировавшийся мужчина открыл огонь по силовикам. У него в заложниках могут находиться трое

В коттеджном поселке «Новые Вешки» в Подмосковье проходит спецоперация по задержанию стрелка, вооружённого автоматом и гранатами