В Мытищах начался штурм дома, где забаррикадировавшийся мужчина открыл огонь по силовикам. У него в заложниках могут находиться трое

Силовики начали штурм частного дома в коттеджном посёлке «Новые Вешки» в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался вооружённый мужчина, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии.
Как сообщает «Интерфакс», утром 30 марта сотрудники МВД и ФСБ приехали осмотреть дом 60-летнего мужчины, чтобы проверить поступившую информацию о его причастности к незаконному обороту оружия.
Когда силовики вошли на участок, мужчина из окна открыл автоматный огонь и бросил две гранаты. Пострадавших нет.
При этом, по данным источника агентства, вооружённый мужчина может удерживать троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка. На переговоры стрелок пока не идёт, требований не выдвигает.
По предварительным данным, в доме у стрелка, который, предположительно, является пенсионером, может быть арсенал нелегального оружия, включая гранаты.
В настоящий момент территория вокруг дома оцеплена.