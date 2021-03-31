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В доме «мытищинского стрелка» нашли огромный арсенал оружия и боеприпасов

Фотографии арсенала «мытищинского стрелка» показал депутат Госдумы

Арсенал «мытищинского стрелка» показал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Фотографии парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале 31 марта.

На кадрах видны магазины к оружию, гранаты, а также большое количество коробок с патронами. В сгоревшей части дома нашлись карабин СКС-45, пистолет-пулемет «Кедр», три АКМ и другое оружие.

«С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час», — написал Хинштейн.

Коттедж в подмосковном поселке Новые Вешки накануне с утра и до ночи штурмовали силовики. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не пожелал общаться с полицией и встретил ее визит стрельбой и гранатами, забаррикадировавшись в доме. В ходе штурма правоохранители нанесли удар по дому из гранатомета. В коттедже начался пожар. Обгоревшее тело предполагаемого стрелка нашли на пепелище, личность установят с помощью генетической экспертизы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и начал бросать гранаты в сотрудников Росгвардии. Сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

Личность стрелка установлена — им оказался Владимир Барданов 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

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Комментарии (23)

265115746
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Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 399-восемь

Заранее большое человеческое спaсибо........
Иван 2пырьев
А почему Хиня получил фотографии от следователей?
AEG
Особенно умиляет пистолет 18-19 века на второй фотке. Это Пушкина или Дантеса?
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