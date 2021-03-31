Арсенал «мытищинского стрелка» показал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Фотографии парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале 31 марта.
На кадрах видны магазины к оружию, гранаты, а также большое количество коробок с патронами. В сгоревшей части дома нашлись карабин СКС-45, пистолет-пулемет «Кедр», три АКМ и другое оружие.
«С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час», — написал Хинштейн.
Коттедж в подмосковном поселке Новые Вешки накануне с утра и до ночи штурмовали силовики. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не пожелал общаться с полицией и встретил ее визит стрельбой и гранатами, забаррикадировавшись в доме. В ходе штурма правоохранители нанесли удар по дому из гранатомета. В коттедже начался пожар. Обгоревшее тело предполагаемого стрелка нашли на пепелище, личность установят с помощью генетической экспертизы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.