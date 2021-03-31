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В доме «мытищинского стрелка» в Подмосковье нашли сильно обгоревшее тело

Личность мужчины, найденного в доме стрелка в Новых Вешках, установят с помощью экспертизы ДНК

Тело мужчины, найденного при пожаре в доме подмосковного поселка Новые Вешки, сильно обгорело. Для установления его личности потребуется экспертиза. Коттедж в течение минувшего вторника пытались взять штурмом правоохранительные органы. Общаться с силовиками подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не пожелал, забаррикадировался и визитеров встретил стрельбой и гранатами, ранив одного спецназовца.

«Нашли сильно обгоревшее тело, будут проводить экспертизу ДНК», — сообщил 31 марта РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в процессе операции правоохранительные органы применили гранатомет. В доме начался пожар и раздались взрывы. По предварительной информации, тело погибшего хозяина дома нашли на чердаке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и начал бросать гранаты в сотрудников Росгвардии. Сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

Личность стрелка установлена — им оказался Владимир Барданов, 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

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