В доме «мытищинского стрелка» в Подмосковье нашли сильно обгоревшее тело

Тело мужчины, найденного при пожаре в доме подмосковного поселка Новые Вешки, сильно обгорело. Для установления его личности потребуется экспертиза. Коттедж в течение минувшего вторника пытались взять штурмом правоохранительные органы. Общаться с силовиками подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не пожелал, забаррикадировался и визитеров встретил стрельбой и гранатами, ранив одного спецназовца.

Ранее сообщалось, что в процессе операции правоохранительные органы применили гранатомет. В доме начался пожар и раздались взрывы. По предварительной информации, тело погибшего хозяина дома нашли на чердаке.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

