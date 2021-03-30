«Мытищинского стрелка» нашли погибшим после многочасового штурма

Тело мужчины, который отстреливался от сотрудников полиции и Росгвардии в подмосковном поселке Новые Вешки, найдено при тушении пожара в доме. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не дал себя задержать и забаррикадировался в коттедже.



«Тело обнаружено. Подробности смерти пока неизвестны», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.



Стрельба и последующий штурм дома в поселке начались в первой половине дня вторника. Мужчина не пожелал общаться с силовиками и открыл огонь, в ход пошли гранаты. В ходе операции был ранен спецназовец. Правоохранители применили гранатомет. В процессе в доме начался пожар и появились сообщения, что мужчина мог погибнуть на чердаке собственного дома.

