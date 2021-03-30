FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
8
Печать

«Мытищинского стрелка» нашли погибшим после многочасового штурма

Тело мужчины, устроившего перестрелку с силовиками в Подмосковье, найдено при тушении пожара

Тело мужчины, который отстреливался от сотрудников полиции и Росгвардии в подмосковном поселке Новые Вешки, найдено при тушении пожара в доме. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не дал себя задержать и забаррикадировался в коттедже.

«Тело обнаружено. Подробности смерти пока неизвестны», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Стрельба и последующий штурм дома в поселке начались в первой половине дня вторника. Мужчина не пожелал общаться с силовиками и открыл огонь, в ход пошли гранаты. В ходе операции был ранен спецназовец. Правоохранители применили гранатомет. В процессе в доме начался пожар и появились сообщения, что мужчина мог погибнуть на чердаке собственного дома.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и начал бросать гранаты в сотрудников Росгвардии. Сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

Личность стрелка установлена — им оказался Владимир Барданов, 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (8)

jump
молодец мужик. А то привыкли безоружных людей дубасить ногами...
223412971
вчера миллионер в метро, сегодня миллионер в своем доме... не слишком ли часто стали гибнуть миллионеры?
АСмуров
"Агентства Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщали, что мужчина задержан, однако представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий заявила, что это не так."
Вот если был задержан то 20 гранат действительно только 1-го могли случайго ранить в ногу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний