Следственный комитет показал дом «мытищинского стрелка» в поселке Новые Вешки в Подмосковье. На кадрах сотрудники правоохранительных органов фотографируют комнаты.
Видеозапись опубликована на канале СК в YouTube 31 марта. На ней можно увидеть вход в коттедж с двумя скульптурами львов, а также уцелевшие и сгоревшие комнаты. В каркасе кровати лежат коробки с патронами.
Ранее в Сети появились фотографии арсенала 61-летнего мужчины.
Коттедж в подмосковном поселке Новые Вешки накануне с утра и до ночи штурмовали силовики. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не пожелал общаться с полицией и встретил ее визит стрельбой и гранатами, забаррикадировавшись в доме. В ходе штурма правоохранители нанесли удар по дому из гранатомета. В коттедже начался пожар. Обгоревшее тело предполагаемого стрелка нашли на пепелище, личность установят с помощью генетической экспертизы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.