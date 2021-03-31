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СК показал, как жил «мытищинский стрелок» и как спал на коробках с патронами

СК опубликовал видео из коттеджа «мытищинского стрелка»

Следственный комитет показал дом «мытищинского стрелка» в поселке Новые Вешки в Подмосковье. На кадрах сотрудники правоохранительных органов фотографируют комнаты.

Видеозапись опубликована на канале СК в YouTube 31 марта. На ней можно увидеть вход в коттедж с двумя скульптурами львов, а также уцелевшие и сгоревшие комнаты. В каркасе кровати лежат коробки с патронами.

Ранее в Сети появились фотографии арсенала 61-летнего мужчины.

Коттедж в подмосковном поселке Новые Вешки накануне с утра и до ночи штурмовали силовики. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не пожелал общаться с полицией и встретил ее визит стрельбой и гранатами, забаррикадировавшись в доме. В ходе штурма правоохранители нанесли удар по дому из гранатомета. В коттедже начался пожар. Обгоревшее тело предполагаемого стрелка нашли на пепелище, личность установят с помощью генетической экспертизы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и начал бросать гранаты в сотрудников Росгвардии. Сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

Личность стрелка установлена — им оказался Владимир Барданов 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

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