Пискаревский проспект отремонтируют на федеральные деньги. Работы начнутся в июле

Начало ремонта Пискаревского проспекта запланировано на июль 2021 года. Одну из крупнейших магистралей Петербурга приведут в порядок на средства из федерального бюджета — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Как сообщает 31 марта пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, на Пискаревском проспекте заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, восстановят плиточное покрытие тротуара, заменят и переставят тротуарные бортовые камни, восстановят газоны и нанесут разметку. Работы за 679 161 990 рублей выполнит АО «ВАД», завершить их планируется в этом же году.