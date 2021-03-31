FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Пискаревский проспект отремонтируют на федеральные деньги. Работы начнутся в июле

Ремонт Пискаревского в Петербурге оценивается в 680 млн руб.

Начало ремонта Пискаревского проспекта запланировано на июль 2021 года. Одну из крупнейших магистралей Петербурга приведут в порядок на средства из федерального бюджета — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает 31 марта пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, на Пискаревском проспекте заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, восстановят плиточное покрытие тротуара, заменят и переставят тротуарные бортовые камни, восстановят газоны и нанесут разметку. Работы за 679 161 990 рублей выполнит АО «ВАД», завершить их планируется в этом же году.

Ремонт будут вести в несколько этапов, без полного закрытия движения по проспекту. В комитете добавляют, что дорогу отремонтируют по системе объемно-функционального проектирования смесей и покрытий, которая позволяет подобрать состав асфальтобетонной смеси с учетом интенсивности движения, грузонапряженности и условий Петербурга так, чтобы покрытие прослужило в течение всего ожидаемого срока эксплуатации.

Пискаревский проспект протяженностью 8,95 км проходит от Свердловской набережной до Муринской дороги и обеспечивает подъезды к таким объектам социальной инфраструктуры, как школы, библиотеки, Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина, Клиническая больница им. Петра Великого, а также рекреационным зонам, вроде парка Академика Сахарова, Бестужевского сада и сада Нева. В 2021 году агломерацию Петербурга и Ленобласти впервые включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Всего работы запланированы на 45 адресах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний