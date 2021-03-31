Пискаревский проспект отремонтируют на федеральные деньги. Работы начнутся в июле

Начало ремонта Пискаревского проспекта запланировано на июль 2021 года. Одну из крупнейших магистралей Петербурга приведут в порядок на средства из федерального бюджета — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Как сообщает 31 марта пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, на Пискаревском проспекте заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, восстановят плиточное покрытие тротуара, заменят и переставят тротуарные бортовые камни, восстановят газоны и нанесут разметку. Работы за 679 161 990 рублей выполнит АО «ВАД», завершить их планируется в этом же году.
Ремонт будут вести в несколько этапов, без полного закрытия движения по проспекту. В комитете добавляют, что дорогу отремонтируют по системе объемно-функционального проектирования смесей и покрытий, которая позволяет подобрать состав асфальтобетонной смеси с учетом интенсивности движения, грузонапряженности и условий Петербурга так, чтобы покрытие прослужило в течение всего ожидаемого срока эксплуатации.
Пискаревский проспект протяженностью 8,95 км проходит от Свердловской набережной до Муринской дороги и обеспечивает подъезды к таким объектам социальной инфраструктуры, как школы, библиотеки, Клиническая инфекционная больница