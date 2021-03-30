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Пассажир, упавший на пути в петербургском метрополитене, погиб

Оказавшийся на рельсах в метро Петербурга человек не выжил

В Петербурге упавший на пути на станции метро «Электросила» мужчина скончался от полученных травм. Об этом 30 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городской скорой помощи.

По предварительной информации, в результате падения пассажир получил множественные травмы. Прибывшие на место происшествия медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось: он умер в карете скорой помощи.

Как ранее писала «Фонтанка», информация о падении пассажира на пути на станции метро «Электросила» в Петербурге появилась примерно в половине третьего дня. Из-за этого было частично остановлено движение поездов по Московско-Петроградской линии городской подземки. Сообщалось, что его достали из-под состава живым, переместили на платформу и передали медикам.

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Комментарии (15)

Множественные травмы? Он с какой высоты упал, с потолка, что ли? Или несколько раз падал?
Алексей Калашников
Как ты тут всех достал
hedgehog_
и помер от внебольничной пневмонии неясного генезу
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