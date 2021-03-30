Пассажир, упавший на пути в петербургском метрополитене, погиб

По предварительной информации, в результате падения пассажир получил множественные травмы. Прибывшие на место происшествия медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось: он умер в карете скорой помощи.

Как ранее писала «Фонтанка», информация о падении пассажира на пути на станции метро «Электросила» в Петербурге появилась примерно в половине третьего дня. Из-за этого было частично остановлено движение поездов по Московско-Петроградской линии городской подземки. Сообщалось, что его достали из-под состава живым, переместили на платформу и передали медикам.