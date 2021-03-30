В начале третьего часа дня нет движения на участке от станции «Невский проспект» до станции «Купчино». Экстренные корректировки внесли из-за того, что в 14:10 на платформе «Электросилы» на пути упал пассажир. Его состояние уточняется.
Вторая линия метро Петербурга частично парализована: на пути упал пассажир
Пассажир метро Петербурга упал на пути на станции «Электросила»
Движение поездов по Московско-Петроградской линии петербургской подземки частично остановлено днём 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
В начале третьего часа дня нет движения на участке от станции «Невский проспект» до станции «Купчино». Экстренные корректировки внесли из-за того, что в 14:10 на платформе «Электросилы» на пути упал пассажир. Его состояние уточняется.