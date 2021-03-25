FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Бывшие сотрудники «Севкабеля» просят петербуржцев о помощи: на заводе рискует погибнуть кошачий клан

Хвостатые обитатели завода «Севкабель» с непростой судьбой срочно ищут новый дом. Цеха предприятия собираются сносить, тем временем там остаются более десятка котов и кошек.

Как сообщили «Фонтанке» бывшие сотрудники «Севкабеля» 25 марта, речь идёт по меньшей мере об одиннадцати животных, но не исключено, что их на пару хвостов больше. Коты и кошки несколько лет жили бок о бок с работниками предприятия и хоть и сохраняют независимость, но привыкли к человеческому обществу.

ПоделитьсяПоделиться

«Цеха в процессе сноса, а животные привыкли к человеку, и их нужно срочно куда-то пристроить, пока они не погибли от голодной смерти или их не завалило под останками завода. Мы со своей стороны уже нашли способы вакцинации, приют, который готов принять животных после вакцинации, но нам очень нужна помощь», — пишут в группе «Севкабеля» во «ВКонтакте».

СЕВКАБЕЛЬ | SEVCABLE / vk.com

Кошек на Кожевенной линии, 40, было больше. Их численность, как полагают заводчане, сократили бывшие коллеги, которые решили за что-то отомстить и рассыпали отраву — из огромного клана выжило чуть больше десятка. Среди них — кошка с парой котят, которую пока отправляют на передержку. Есть и ещё одна будущая мать.

Нежелающие оставлять котов на произвол судьбы просят петербуржцев о помощи. «Лучше бы найти им сразу свои собственные дома, ведь почти все из них ручные», — говорят в «Севкабеле». О кризисе на старейшем кабельном производстве России «Фонтанка» рассказывала подробно.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Djnyana
Было дело, нашёл одного очень мелкого в железном барабане (сам бы он туда не забрался - высоко), по непонятным звукам нашёл - орал нещадно он, подложил под него рукавицы и его обложил рукавицами (зима, первый этаж, холодно)), попить принёс. Через 12 часов смотрю - ничего не изменилось, непонятно пил ли он, но рукавицы все уписал..) Пришлось отнести его на 3 этаж, где тепло и такие же котята, и миска с остатками супа, нос его туда подтолкнул - начал чавкать, всё счавкал, там я его и оставил..
Вася ПУПКИН
Тут о людях никто не думает, а то кошки. Но кошкам нужно помочь, а люди сами должны задититься о себе.
Otkating
По идеи - нужен был медный кабель - нет - получи кошек. ЗАЧЕМ кошки???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний