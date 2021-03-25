Как сообщили «Фонтанке» бывшие сотрудники «Севкабеля» 25 марта, речь идёт по меньшей мере об одиннадцати животных, но не исключено, что их на пару хвостов больше. Коты и кошки несколько лет жили бок о бок с работниками предприятия и хоть и сохраняют независимость, но привыкли к человеческому обществу.

Хвостатые обитатели завода «Севкабель» с непростой судьбой срочно ищут новый дом. Цеха предприятия собираются сносить, тем временем там остаются более десятка котов и кошек.

«Цеха в процессе сноса, а животные привыкли к человеку, и их нужно срочно куда-то пристроить, пока они не погибли от голодной смерти или их не завалило под останками завода. Мы со своей стороны уже нашли способы вакцинации, приют, который готов принять животных после вакцинации, но нам очень нужна помощь», — пишут в группе «Севкабеля» во «ВКонтакте».

Кошек на Кожевенной линии, 40, было больше. Их численность, как полагают заводчане, сократили бывшие коллеги, которые решили за что-то отомстить и рассыпали отраву — из огромного клана выжило чуть больше десятка. Среди них — кошка с парой котят, которую пока отправляют на передержку. Есть и ещё одна будущая мать.



Нежелающие оставлять котов на произвол судьбы просят петербуржцев о помощи. «Лучше бы найти им сразу свои собственные дома, ведь почти все из них ручные», — говорят в «Севкабеле». О кризисе на старейшем кабельном производстве России «Фонтанка» рассказывала подробно.