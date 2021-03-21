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Провожаем зиму снеговиками. Воскресная погода даёт ещё один шанс слепить то, что вам хочется

«Фонтанка» публикует фотоподборку снеговиков. Вспомните, какими они были этой зимой.

Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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Шанс слепить снеговика, вероятно последний, дала петербуржцам погода 21 марта. Кое-кто им воспользовался.

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Воскресным днём в Петербурге выглянуло солнце. Хотя ГУ МЧС предупреждает, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 марта в городе местами ожидается метель, осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 15 м/с, на дорогах сложная обстановка. На территории Ленинградской области начиная с 16-19 часов вероятно усиление западного и северо-западного ветра до 15-16 м/с. С понедельника, по прогнозам синоптиков, снегопады прекратятся, и в ближайшие несколько дней их быть не должно. Температура будет постепенно повышаться. Правда, все петербуржцы знают, что погода иногда хитрее синоптиков.

Уходящая зима была щедрой на снег, проводим её подборкой фотографий со снеговиками. Каких их только не было за последние месяцы в Петербурге и в России!

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Некоторые даже проявили активную политическую позицию. Так, в январе в Архангельской области снеговики устроили «массовый пикет», из-за чего на место приехали полицейские. Правда, что делать с участниками, они не знали.

Фото: Скриншот с сайта twitter.com
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Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Скриншот с сайта twitter.com

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