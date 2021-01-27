В Архангельской области полиция пришла к местной жительнице Елене Калининой из-за «массового пикета снеговиков». Об этом в своем Twitter 27 января сообщил координатор регионального штаба Навального Андрей Боровиков.
Он уточнил, что полицейские сами не очень понимают, как и за что тут наказывать, и «звонят начальству ежеминутно». Калинина опубликовала в своей соцсети фотографии снеговиков с плакатами возле ее дома.
Сама Калинина уточнила «МБХ Медиа», что полицейские приезжали уже два раза. Сначала они попросили проехать в отделение для составления протокола, но в итоге ничего так и не составили. Во второй раз полицейские «составили протокол обследования или что-то такое», — рассказала Калинина.