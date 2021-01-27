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К жительнице Архангельска приехали полицейские из-за «массового пикета снеговиков»

В Архангельской области полиция пришла к местной жительнице Елене Калининой из-за «массового пикета снеговиков». Об этом в своем Twitter 27 января сообщил координатор регионального штаба Навального Андрей Боровиков.

Он уточнил, что полицейские сами не очень понимают, как и за что тут наказывать, и «звонят начальству ежеминутно». Калинина опубликовала в своей соцсети фотографии снеговиков с плакатами возле ее дома.

Фото: скриншот twitter.com

Сама Калинина уточнила «МБХ Медиа», что полицейские приезжали уже два раза. Сначала они попросили проехать в отделение для составления протокола, но в итоге ничего так и не составили. Во второй раз полицейские «составили протокол обследования или что-то такое», — рассказала Калинина.

Фото: скриншот twitter.com

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Комментарии (15)

Ref
Завинтить отморозков и в участок, к батарее наручниками.
***_555
Шикарный дворец на фоне.
gencon
Почему центр Э не реагирует
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