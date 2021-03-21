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«Отто» «заварил» кашу: Петербург продолжит заваливать мокрым снегом, но перемены не за горами

Петербург снова замело, как будто на дворе не конец марта, а разгар зимы. При этом температура гуляет вокруг нуля, и выпавший снег рискует превратиться в мокрую кашу.

Фото: Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 марта ожидается снег, ночью местами была метель, днём небольшие, местами умеренные, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер умеренный, ночью наблюдались порывы до сильного. Температура воздуха в 9:30 составила минус 0,8 градуса, днём повысится до плюс 1–3. На дорогах гололедица и сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Такую погоду принесла центральная часть циклона, который немецкие метеорологи назвали «Отто», объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Температура при «Отто» вернулась в зону оттепелей, а атмосферное давление (740 мм рт. ст.) находится существенно ниже нормы.

В ночь на 22 марта продолжит идти снег, возможен порывистый ветер. А уже днём, по прогнозу СЗ УГМС, выглянет солнце.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

193121
Нормальная питерская погода для конца марта. Никаких аномалий😊
ash364
Когда ж это закончится!!! ;-)
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