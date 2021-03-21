Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 марта ожидается снег, ночью местами была метель, днём небольшие, местами умеренные, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер умеренный, ночью наблюдались порывы до сильного. Температура воздуха в 9:30 составила минус 0,8 градуса, днём повысится до плюс 1–3. На дорогах гололедица и сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Такую погоду принесла центральная часть циклона, который немецкие метеорологи назвали «Отто», объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Температура при «Отто» вернулась в зону оттепелей, а атмосферное давление (740 мм рт. ст.) находится существенно ниже нормы.