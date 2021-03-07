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Вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников

В воскресенье, 7 марта, в России вступил в силу новый закон, который запрещает перевозчикам высаживать из транспорта детей без билета. Речь идёт о пассажирах до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослого.

«Кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность», — прокомментировал законодательное нововведение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее «Фонтанка» писала, что поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте — раньше они регламентировались на федеральном уровне и не учитывали местной специфики. Сейчас же регионы смогут самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.

Предыдущая редакция устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта допускала высадку пассажиров младше 16 лет без денег и сопровождающих. Теперь это запрещено.

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Комментарии (6)

TresAmigos
Проще их в транспорт не пускать:)
GreenGrass
Это для тех деток, что матерятся как уголовники...
Modest_5e4ce41f7533b
Я воспитанный мальчик из культурной семьи, но лет до 14 принципиально не платил за проезд. Три копейки экономил. До "колбасы" не опускался. Стычки с контролерами заканчивались перепалкой и высаживанием. Порой, пока до точки доберешься, пару раз с одними и теми же тетками столкнешься. Стал постарше, начал избегать репутационного ущерба. А нынешнему поколению номер этого закона на майках носить надо.
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