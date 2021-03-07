Вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников

В воскресенье, 7 марта, в России вступил в силу новый закон, который запрещает перевозчикам высаживать из транспорта детей без билета. Речь идёт о пассажирах до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослого.



«Кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность», — прокомментировал законодательное нововведение спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Ранее «Фонтанка» писала, что поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте — раньше они регламентировались на федеральном уровне и не учитывали местной специфики. Сейчас же регионы смогут самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.

