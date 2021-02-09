Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-зайцев

Парламентарии узаконили запрет на высадку из общественного транспорта детей без проездного или денег на билет. Законопроект был принят 9 февраля во втором, основном чтении.



Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действующая редакция устава допускает высадку пассажиров младше 16 лет без денег и сопровождающих. Отныне это запрещено.



«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина ТАСС.

