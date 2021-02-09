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Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-зайцев

Парламентарии узаконили запрет на высадку из общественного транспорта детей без проездного или денег на билет. Законопроект был принят 9 февраля во втором, основном чтении.

Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действующая редакция устава допускает высадку пассажиров младше 16 лет без денег и сопровождающих. Отныне это запрещено.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина ТАСС.

Поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте — раньше они регламентировались на федеральном уровне и не учитывали местной специфики. Сейчас же регионы смогут самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.

Правила поведения кондукторов, которые видят в салоне детей без билетов или с несчитывающимся проездным, в 2019 году уже разработали в Петербурге. Было решено, что несовершеннолетним в любом случае должны позволить добраться до места назначения, чтобы не подвергать их опасности.

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Комментарии (3)

260635291
Тогда просто введите бесплатный проезд для всех несовершеннолетних.
Если нет, значит просто вызывать ментов, и выяснять почему нет проездных и обязать довести до отделения и разбираться с родителями.
Piter Russo
Может сразу сделать бесплатный проезд на общественном трансорте для несовершеннолетних?
Orgiy_Ge
Вообще-то взрослых тоже не нужно подвергать опасности, а не только детей.
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