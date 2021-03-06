Резкий поворот погоды 6 марта в Петербурге от солнечного утра к лютой вьюге к вечеру напомнил уже приготовившимся было к весенним денькам горожанам, где они живут. «Фонтанка» собрала самые яркие моменты этого дня, связанные с погодой.



О том, что город ждет метель, синоптики предупреждали заранее. Еще с утра заледеневшие дороги преподносили водителям сюрпризы. Вписаться в повороты удавалось не всем.