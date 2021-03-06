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В Петербург вернулась зима: метель, аварии и красота в Instagram

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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Резкий поворот погоды 6 марта в Петербурге от солнечного утра к лютой вьюге к вечеру напомнил уже приготовившимся было к весенним денькам горожанам, где они живут. «Фонтанка» собрала самые яркие моменты этого дня, связанные с погодой.

О том, что город ждет метель, синоптики предупреждали заранее. Еще с утра заледеневшие дороги преподносили водителям сюрпризы. Вписаться в повороты удавалось не всем.

Однако с рассветом распогодилось. Яркое солнышко, несмотря на устойчивый минус, топило и без того заметно похудевшие сугробы. Петербуржцы потянулись к красоте, расстегивая на ходу куртки и снимая шапки.

Однако уже после полудня обеда стало понятно, что вот-вот грянет. Небо затянули тучи, и началось.

Резкая перемена погоды совпала со страшным ДТП на КАД. Остановка для смены спустившего колеса предсказуемо привела к аварии. Погиб ребенок.

Ближе к вечеру потянувшиеся домой петербуржцы и жители Ленобласти устроили настоящую кучу-малу на «Сортавале». Где-то после шести вечера одна за другой товарищей по несчастью нашли сразу 16 водителей. Пробка растянулась на многие километры.

Больше десятка машин насчитали очевидцы в массовой аварии на Приозерском шоссе.

Да и в городе кто-то периодически не рассчитывал свои силы на скользких дорогах. К счастью, без особых разрушений.

ДТП на Уточкина. После столкновения с другой машиной автомобиль, по свидетельствам очевидцев,&nbsp; отбросило на отбойник.
ДТП на Уточкина. После столкновения с другой машиной автомобиль, по свидетельствам очевидцев,  отбросило на отбойник.Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Однако петербуржцы не были бы петербуржцами, если бы не нашли в резкой смене погоды вдохновение и красоту. В соцсетях немедленно стали появляться городские пейзажи в снежном антураже.

Ближе к вечеру МЧС «обрадовало»: на завтра, 7 марта опять ожидается сильный снег, метель, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. Так что вспоминаем Тютчева: зима недаром злится, прошла ее пора.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
ДТП на Уточкина. После столкновения с другой машиной автомобиль, по свидетельствам очевидцев,&nbsp; отбросило на отбойник.
ДТП на Уточкина. После столкновения с другой машиной автомобиль, по свидетельствам очевидцев,  отбросило на отбойник.Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Кузовщики наверно сейчас пашут в три смены..малярка тоже, надо ж в цвет все подобрать
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