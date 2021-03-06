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Остановка со спущенным колесом на КАД стоила жизни. Погиб ребёнок

Маленький пассажир остановившегося на КАД автомобиля погиб в столкновении с другой машиной в Красносельском районе Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе МВД, авария произошла на 12.45 на 75-м километре внешнего кольца КАД. По предварительным данным, водитель 1996 года рождения остановил свой «Форд Фьюжн» на третьей полосе кольцевой автодороги, потому что у него спустило колесо. В него влетел автомобиль «Тойота Венза» под управлением мужчины 1961 г.р.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В результате аварии ушёл из жизни 8-летний мальчик, который пристёгнутым сидел на заднем сиденье «Форда» с правой стороны. Прибывшие на место реаниматологи не смогли спасти ребенка. Он скончался в карете скорой помощи.

По факту дорожной аварии проводится проверка, добавили в МЧС.

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Комментарии (108)

265015791
Столько болтовни и сплетен, а почему Форд в обратную сторону развернуло так и не написали.
Nothing
при скорости 100 км ч тормозной путь ок 60 метров
Nothing
"Сначала в нее врезалась одна машина, потом я."
ладно, я не жлоб, но вопрос! где вас таких учат))
я думаю специально, чтоб больше аварий))
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