Маленький пассажир остановившегося на КАД автомобиля погиб в столкновении с другой машиной в Красносельском районе Петербурга.
Как рассказали в пресс-службе МВД, авария произошла на 12.45 на 75-м километре внешнего кольца КАД. По предварительным данным, водитель 1996 года рождения остановил свой «Форд Фьюжн» на третьей полосе кольцевой автодороги, потому что у него спустило колесо. В него влетел автомобиль «Тойота Венза» под управлением мужчины 1961 г.р.
В результате аварии ушёл из жизни 8-летний мальчик, который пристёгнутым сидел на заднем сиденье «Форда» с правой стороны. Прибывшие на место реаниматологи не смогли спасти ребенка. Он скончался в карете скорой помощи.
По факту дорожной аварии проводится проверка, добавили в МЧС.