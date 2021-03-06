FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -10
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
24
Печать

Камера показала, как у крейсера «Аврора» волокло на боку и переворачивало «Мерседес»

Эффектный заезд на фоне петербургских достопримечательностей запечатлели камеры видеонаблюдения. Каскадёром поневоле стал водитель «Мерседеса», который ушёл в занос на пустой дороге.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об аварии у крейсера «Аврора» поступило в экстренные службы немногим позже половины седьмого часа утра. «Мерседес» не вписался в поворот Петровской набережной, боком въехал на Петроградскую набережную и лёг на крышу. Судя по видео, водитель вышел самостоятельно и отказался от помощи затормозивших автомобилистов.

«Мерседес» числится за компанией, основным видом деятельности которой являются услуги перевозки. За рулём был мужчина 26 лет, он был трезв, от госпитализации отказался. Автомобиль через час после происшествия вернули на четыре колеса с помощью лебёдки.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

Маэстро
Обычный случай. Мозги у машины лучше, чем у того, что оказалось за рулём. Результат налицо.
Макс Никольский
Древний, бородатый анекдот: "берут интервью у Микаэоя Шумахера. Вопрос: Микаэль, на какой скорости Вы можете войти в поворот?
-на любой.
(Шок у интервьюера) Это как!?
-войти могу на любой. Вот выйти из поворота на любой скорости получается не всегда"(с)
Явно пережал, поздно начал тормозить и начал слишком резко крутить рулём, не отпустив тормоза. Коварство именно этой набережной в том, что это очень крутой поворот (5 по раллийной классификации) но визуально это становится понятно достаточно поздно.
lhaer
Так у нас там частенько на этом повороте чудеса вождения наблюдаю. Один так вообще вылетел на встречку...долго удивлялся, почему от него отскакивают встречные машины...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний