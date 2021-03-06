Эффектный заезд на фоне петербургских достопримечательностей запечатлели камеры видеонаблюдения. Каскадёром поневоле стал водитель «Мерседеса», который ушёл в занос на пустой дороге.
Как стало известно «Фонтанке», сообщение об аварии у крейсера «Аврора» поступило в экстренные службы немногим позже половины седьмого часа утра. «Мерседес» не вписался в поворот Петровской набережной, боком въехал на Петроградскую набережную и лёг на крышу. Судя по видео, водитель вышел самостоятельно и отказался от помощи затормозивших автомобилистов.
«Мерседес» числится за компанией, основным видом деятельности которой являются услуги перевозки. За рулём был мужчина 26 лет, он был трезв, от госпитализации отказался. Автомобиль через час после происшествия вернули на четыре колеса с помощью лебёдки.