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На «Сортавале» ДТП из 16 машин. Ослеплённые снегом водители ползут в 4-километровой пробке

Метель и одна за другой аварии осложняют движение по федеральной трассе под Петербургом вечером 6 марта. Пробка тянется в сторону Ленинградской области.

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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в начале седьмого часа вечера на 5-м и 4-м километре дороги А-121 «Сортавала» произошло несколько ДТП, участниками которых, по предварительной информации, стали 16 легковых автомобилей. Все ехали в попутном направлении. Число побитых машин и сведения о пострадавших уточняются.

«Фонтанка.ру»

«Движение по трассе в сторону области затруднено. Образовался затор протяженностью около 4 км», — уточняют в пресс-службе. На карте «Яндекса» в сторону области четыре аварии, от КАД «пожелтели» десять километров.

7 марта в Ленобласти также ждут ветер с порывами до 15–20 метров в секунду и метель при видимости менее 500 метров. Непогода не обошла стороной и Петербург. Весенние праздничные выходные проходят со снегом и пронизывающим ветром.

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Комментарии (9)

263836471
Завалы на Сортавалу...
кто-то страшный
Мужик в мини - это диагноз.
ViGilant
"они все пьяные что ли" - нет, такие же, типа тебя, в телефон втыкают и отвлекаются от дороги
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