Метель и одна за другой аварии осложняют движение по федеральной трассе под Петербургом вечером 6 марта. Пробка тянется в сторону Ленинградской области.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в начале седьмого часа вечера на 5-м и 4-м километре дороги А-121 «Сортавала» произошло несколько ДТП, участниками которых, по предварительной информации, стали 16 легковых автомобилей. Все ехали в попутном направлении. Число побитых машин и сведения о пострадавших уточняются.
«Фонтанка.ру»
«Движение по трассе в сторону области затруднено. Образовался затор протяженностью около 4 км», — уточняют в пресс-службе. На карте «Яндекса» в сторону области четыре аварии, от КАД «пожелтели» десять километров.
7 марта в Ленобласти также ждут ветер с порывами до 15–20 метров в секунду и метель при видимости менее 500 метров. Непогода не обошла стороной и Петербург. Весенние праздничные выходные проходят со снегом и пронизывающим ветром.