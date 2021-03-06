Судя по сервису «Яндекс Погода», обещанная метель уже начинается в Кронштадте.

Огромная тёмная туча с мокрым снегом движется с запада на Санкт-Петербург днём 6 марта.

Управление МЧС по городу предупреждало о метели и сильном ветре с порывами до 18 м/с еще накануне. В субботу появился прогноз на 7 марта: «местами ожидается сильный снег, метель, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы».

Обновление в 17:00:

Согласно новым данным сервиса «Яндекс Погода», снега не будет как минимум до 19:00.