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Кронштадт уже накрыло. Снежная туча движется на Петербург

Огромная тёмная туча с мокрым снегом движется с запада на Санкт-Петербург днём 6 марта.

Судя по сервису «Яндекс Погода», обещанная метель уже начинается в Кронштадте.

Фото: https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps (скриншот)
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Управление МЧС по городу предупреждало о метели и сильном ветре с порывами до 18 м/с еще накануне. В субботу появился прогноз на 7 марта: «местами ожидается сильный снег, метель, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы».

Обновление в 17:00:

Согласно новым данным сервиса «Яндекс Погода», снега не будет как минимум до 19:00.

Фото: https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps (скриншот)

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Комментарии (7)

Peshechodig
Прошу содействия!!! Пожалуйста помогите репостами!!!!! В комитет по благоустройству!!!!! Уже можно выезжать убирать снег, прометать магистрали!!! Не нужно ждать пока снег закончиться, начнется утро и мы будет рапортовать о том что аномальная метель, аномальный снег принесённый аномальным ветром!!!! Убираем в несколько заходов раз прошлись, через пару часов сново!!!! НЕ ЭКОНОМИМ ГОРЮЧКУ И ЗАРПЛАТНЫЙ ФОНД!!! Не нужно убираться завтра с утра когда город встанет и его придется убирать пока сам не расстает?!! Ни одной машины из 1000 раплртунмых не вижу?
Агроном аэродрома
Систему оповещения включили? Смски разослали? Нет? Плохо работают! :))
Лера2020
А у меня тепло и сухо. В домике
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