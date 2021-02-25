Поскользнулся и упал. Со стройки на Светлановском в тяжёлом состоянии госпитализировали рабочего

Сотрудники скорой помощи выезжали на территорию строящегося здания в Выборгском районе Петербурга вечером 25 февраля. Причиной стало травмирование рабочего. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах.



Сообщение о получении травм 30-летним уроженцем Узбекистана по адресу Светлановский проспект, 3 поступило в экстренные службы в 17:03. По предварительной информации, он поскользнулся и упал с высоты шестого этажа из-за несоблюдения мер безопасности.

Пострадавшего доставили в шоковую реанимацию одной из городских больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Проводится проверка.