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Около 250 «яблочников» дистанцировались от Явлинского из-за статьи о Навальном

Члены «Яблока» опубликовали коллективное заявление, в котором они выразили несогласие со статьей основателя партии Григория Явлинского, в которой он критикует Алексея Навального. Об этом в Twitter написал член партии Михаил Плетнев.

«Мнение Григория Явлинского — его частное мнение, а не позиция всех членов партии», — говорится в заявлении. Подписанты подчеркнули, что Навальный является политическим заключенным, а требование освобождения таких людей — принципиальная позиция «Яблока». Также они осудили попытку ведения заочной полемики с человеком, который находится не на свободе, и выразили поддержку Навальному и его соратникам.

В настоящее время под письмом подписались более 240 членов партии из Петербурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Татарстана, Чувашии, а также ростовского, псковского, новосибирского, нижегородского и других отделений политического объединения.

Напомним, Григорий Явлинский в своей статье высказал мнение, что расследовательская деятельность Навального не имела и не может иметь практических результатов для общества. Также основатель «Яблока» утверждает, что оппозиционеру и его сторонникам свойственен националистический вектор. Он обвинил Навального в использовании несовершеннолетних в политических целях. После этого экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что для него выдвижение от «Яблока» в Госдуму стало невозможным.

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Комментарии (27)

Nafanka
Корнет Плетнёв?! Из к/ф "О бедном гусаре замолвите слово" ?! ))) "Очень своевременная, скажу я вам, батенька, работа... Очень..." (с) ))) Действие в духе именитого киногероя... ну надо же как гены и типажи передаются...бесконтактным способом... ))) "Ха-ха-ха-ха" (с) (ВладимИр Вольфович) )))
260642921
Явлинский, увы, тоже обнулился.
42031314
Полицейское государство!
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