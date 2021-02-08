Члены «Яблока» опубликовали коллективное заявление, в котором они выразили несогласие со статьей основателя партии Григория Явлинского, в которой он критикует Алексея Навального. Об этом в Twitter написал член партии Михаил Плетнев.
«Мнение Григория Явлинского — его частное мнение, а не позиция всех членов партии», — говорится в заявлении. Подписанты подчеркнули, что Навальный является политическим заключенным, а требование освобождения таких людей — принципиальная позиция «Яблока». Также они осудили попытку ведения заочной полемики с человеком, который находится не на свободе, и выразили поддержку Навальному и его соратникам.
По поводу статьи Явлинского. Члены партии выпустили такое вот заявление, сейчас активно подписи собираются под ним вот pic.twitter.com/w8oRIqp473— Михаил Плетнев (@mpltnv) February 7, 2021
В настоящее время под письмом подписались более 240 членов партии из Петербурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Татарстана, Чувашии, а также ростовского, псковского, новосибирского, нижегородского и других отделений политического объединения.
Напомним, Григорий Явлинский в своей статье высказал мнение, что расследовательская деятельность Навального не имела и не может иметь практических результатов для общества. Также основатель «Яблока» утверждает, что оппозиционеру и его сторонникам свойственен националистический вектор. Он обвинил Навального в использовании несовершеннолетних в политических целях. После этого экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что для него выдвижение от «Яблока» в Госдуму стало невозможным.