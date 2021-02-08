Члены «Яблока» опубликовали коллективное заявление, в котором они выразили несогласие со статьей основателя партии Григория Явлинского, в которой он критикует Алексея Навального. Об этом в Twitter написал член партии Михаил Плетнев.



«Мнение Григория Явлинского — его частное мнение, а не позиция всех членов партии», — говорится в заявлении. Подписанты подчеркнули, что Навальный является политическим заключенным, а требование освобождения таких людей — принципиальная позиция «Яблока». Также они осудили попытку ведения заочной полемики с человеком, который находится не на свободе, и выразили поддержку Навальному и его соратникам.