Ройзман передумал идти в Госдуму от «Яблока» после статьи Явлинского о Навальном. Критический текст расколол однопартийцев

Экс-мэр Екатеринбурга, бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман 7 февраля заявил в своем Telegram—канале, что выдвижение в Госдуму от партии «Яблоко» стало для него невозможным. Такое решение Ройзман принял после того, как лидер партии Григорий Явлинский опубликовал статью «Без путинизма и популизма», в которой подверг критике многолетнюю деятельность оппозиционера Алексея Навального. В частности, Явлинский отметил, что расследования Навального «не имели и не могут иметь практических результатов для общества», потому что до тех пор, пока бизнес в России не будет отделен от власти, а принцип разделения властей не начнет исполняться в полной мере, все разоблаченные коррупционеры будут оставаться на своих должностях и при своих капиталах.

Кроме того, лидер партии «Яблоко» заявил, что политическая и правовая судьба Навального «отражает внутриэлитные интриги и противоречия», а главный эффект его расследований — это «разжигание примитивной социальной розни». В статье подчеркивается, что отравление Навального требует самого тщательного расследования, но при этом оппозиционеру и его окружению свойственен националистический вектор. Также Явлинский указал на то, что оппозиционер не гнушается использовать несовершеннолетних в политических целях.

При этом статья Григория Явлинского, похоже, уже посеяла смятение в рядах его соратников. Так, молодежное «Яблоко» в Новосибирске заявило, что лидер партии нанес организации политический ущерб — что по уставу «Яблока» является ни больше, ни меньше, как поводом для исключения из партии. Новосибирские молодые «Яблочники» усомнились в лидере партии, так как согласно из заявлению, митинги, организованные штабом Навального, были мирными, а несовершеннолетних участников было менее 5%. Не оценил программный текст Явлинского и заместитель председателя Нижегородского отделения «Яблока» Алексей Садомовский. Он отметил, что статья о Навальном наносит «политический урон партии», в частности потому, что заявление об использовании несовершеннолетних на митингах не соответствует истине. «Заявление г-на Явлинского не является общей позицией партии, и очень надеюсь, что и не станет», — написал Садомовский в Twitter.