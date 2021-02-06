Закрытые на полдня две станции метро в центре, два с лишним десятка маршрутов наземного транспорта пущены в объезд (из-за чего проблемы выехать появились не только в центре Петербурга), грузовиками перегорожены проезды по десятку улиц вокруг Невского проспекта, огромные пробки. Таков результат работы властей "на опережение" . А вдруг снова, несмотря на заявленный отказ от акций, как и в предыдущие выходные, на улицы выйдут недовольные, - и не будут соблюдать эпидрежим.



Пользователи соцсетей не поняли, зачем город в выходной оказался в «транспортной осаде». "На Фурштадтской из-за перекрытия не можем попасть на бракосочетание", - жалуются одни. "Скорую на Восстания даже заставили ждать - не пропускали от Жуковского", - пишут другие. Третьи вспомнили и о росгвардейцах и полицейских, с утра стоящих на таком сильном морозе: "Они ж тоже люди..."