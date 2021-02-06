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"Вы зачем этот ахтунг устроили?": в соцсетях недоумевают, как власти показали Петербургу свои полномочия

"Скорую даже не могут сразу пропустить", в Аничков дворец час добирались с угла Фонтанки и Невского, "Служивые - тоже люди, на таком морозе весь день!" - в соцсетях пишут комментарии происходящему с утра в Петербурге.

Закрытые на полдня две станции метро в центре, два с лишним десятка маршрутов наземного транспорта пущены в объезд (из-за чего проблемы выехать появились не только в центре Петербурга), грузовиками перегорожены проезды по десятку улиц вокруг Невского проспекта, огромные пробки. Таков результат работы властей "на опережение" . А вдруг снова, несмотря на заявленный отказ от акций, как и в предыдущие выходные, на улицы выйдут недовольные, - и не будут соблюдать эпидрежим.

Пользователи соцсетей не поняли, зачем город в выходной оказался в «транспортной осаде». "На Фурштадтской из-за перекрытия не можем попасть на бракосочетание", - жалуются одни. "Скорую на Восстания даже заставили ждать - не пропускали от Жуковского", - пишут другие. Третьи вспомнили и о росгвардейцах и полицейских, с утра стоящих на таком сильном морозе: "Они ж тоже люди..."

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: читатель "Фонтанки" Андрей
Фото: скриншот с сайта yandex.ru

«Всё же перекрыли центр... Никаких демонстраций, протестующих», - замечают 6 февраля жители города.

Были и те, кто увидел в произошедшем митинг, правда, за действующую власть.

Другие пользователи предложили больше внимания уделить городским проблемам. Например, неубранному снегу.

Со снегом связана еще одна «теория» перекрытия города.

Кто-то предположил, что это может быть вызвано состоявшимися на этой неделе судебными заседаниями с участием Алексея Навального. «От сторонников можно всего ожидать. Лучше перестраховаться», - пишут в twitter.

«Cтендап Навального надо перекрывать общегородским перформансом», - предположили в Instagram.

В штабе оппозиционера также прокомментировали события в Петербурге. «Нам даже не надо выходить на улицы, чтобы нас боялись», - написали петербургские сторонники Навального.

Ни одна из ветвей власти не решилась официально признать - кто отдал команду испортить тысячам горожан и гостей города жизнь в эту субботу.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

alexpv
Тот бред, что сегодня сделала власть, причем анонимно, каждый готов откреститься от этого решения в нашем детстве описывался просто фразой:"Обосрался - обтекай"
SWd
Вы глупые что ли? Оно само все перекрылось!
YUZ
Логично и проще один раз оформить большой концлагерь, обнести стеной весь Санкт-Петербург, как Западный Берлин в прошлом веке. Здесь живет очень много тех кому чуждо феодально-гбшное мироощущение 17-го века оккупирующей рашки. Зачем каждый раз столько напряга? И мы бысто наладим внутри более нормальную жизнь. Благо опыт до 2003 года многие помнят.
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