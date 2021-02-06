Закрытые на полдня две станции метро в центре, два с лишним десятка маршрутов наземного транспорта пущены в объезд (из-за чего проблемы выехать появились не только в центре Петербурга), грузовиками перегорожены проезды по десятку улиц вокруг Невского проспекта, огромные пробки. Таков результат работы властей "на опережение" . А вдруг снова, несмотря на заявленный отказ от акций, как и в предыдущие выходные, на улицы выйдут недовольные, - и не будут соблюдать эпидрежим.
Пользователи соцсетей не поняли, зачем город в выходной оказался в «транспортной осаде». "На Фурштадтской из-за перекрытия не можем попасть на бракосочетание", - жалуются одни. "Скорую на Восстания даже заставили ждать - не пропускали от Жуковского", - пишут другие. Третьи вспомнили и о росгвардейцах и полицейских, с утра стоящих на таком сильном морозе: "Они ж тоже люди..."
«Всё же перекрыли центр... Никаких демонстраций, протестующих», - замечают 6 февраля жители города.
Были и те, кто увидел в произошедшем митинг, правда, за действующую власть.
Это просто митинг за путина проходит— ghossesdemurdachrist (@ghossesdemurda1) February 6, 2021
Другие пользователи предложили больше внимания уделить городским проблемам. Например, неубранному снегу.
лучше бы лед почистили, центр города, ничего не убрано, не чищено!— G (@G66491022) February 6, 2021
Со снегом связана еще одна «теория» перекрытия города.
Правоохранительные органы сдерживают разъяренные снегоуборочные машины. Снегоуборочные машины заблокированы полицией. Им перекрыли метро. Однако они всё ещё мешают движению по проспекту — что делать? Полиция ищет и не находит ответов. «Работайте, братья!».— Igor Maltsev (@igormaltseeev) February 6, 2021
Кто-то предположил, что это может быть вызвано состоявшимися на этой неделе судебными заседаниями с участием Алексея Навального. «От сторонников можно всего ожидать. Лучше перестраховаться», - пишут в twitter.
От сторонников можно всего ожидать. Лучше перестраховаться.— Pavel Artemyevich Vereshchagin (@LeoMamburu) February 6, 2021
«Cтендап Навального надо перекрывать общегородским перформансом», - предположили в Instagram.
В штабе оппозиционера также прокомментировали события в Петербурге. «Нам даже не надо выходить на улицы, чтобы нас боялись», - написали петербургские сторонники Навального.
Движение транспорта парализовано, как и власти — от страха.— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) February 6, 2021
Нам даже не надо выходить на улицы, чтобы нас боялись. pic.twitter.com/yCDvCWkcC1
Ни одна из ветвей власти не решилась официально признать - кто отдал команду испортить тысячам горожан и гостей города жизнь в эту субботу.