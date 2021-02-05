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Как правильно проводить зимние выходные: гайд от панд из Москвы и Вашингтона

Панда Диндин из Московского зоопарка показывает всем уставшим от зимы и снега, как правильно проводить время, чтобы ими наслаждаться.

Очаровательное пятничное видео опубликовала 5 февраля пресс-служба Московского зоопарка. Камеры в вольере панды Диндин засняли, как малышка катается с горки. «Впереди выходные. Катайтесь с горок, наслаждайтесь зимой — берите пример с нашей Диндин», — призывают в зоопарке.

пресс-служба Московского зоопарка

К рекомендациям присоединяются и большие панды Мэй Сян и Тянб Тянь из Смитсоновского национального зоологического парка в Вашингтоне. На неделе зоопарк тоже опубликовал на своем канале в YouTube несколько видео, как они наслаждаются снежной зимой. На одном панды катаются с горки, на другом Тянь Тянь играет в снегу с мячом.

Автор: Smithsonian's National Zoo

Автор: Smithsonian's National Zoo

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