Панда Диндин из Московского зоопарка показывает всем уставшим от зимы и снега, как правильно проводить время, чтобы ими наслаждаться.
Очаровательное пятничное видео опубликовала 5 февраля пресс-служба Московского зоопарка. Камеры в вольере панды Диндин засняли, как малышка катается с горки. «Впереди выходные. Катайтесь с горок, наслаждайтесь зимой — берите пример с нашей Диндин», — призывают в зоопарке.
пресс-служба Московского зоопарка
К рекомендациям присоединяются и большие панды Мэй Сян и Тянб Тянь из Смитсоновского национального зоологического парка в Вашингтоне. На неделе зоопарк тоже опубликовал на своем канале в YouTube несколько видео, как они наслаждаются снежной зимой. На одном панды катаются с горки, на другом Тянь Тянь играет в снегу с мячом.
Автор: Smithsonian's National Zoo
Автор: Smithsonian's National Zoo