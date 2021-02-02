«Ералаш» после потери госфинансирования идёт за аудиторией в TikTok

Сейчас на официальном YouTube-канале тележурнала 2,5 млн подписчиков, а у официального аккаунта в TikTok 60 тысяч подписчиков и 400,5 тысячи лайков. Правда, пока в TikTok выкладывают только отрывки из старых выпусков в формате вайнов. На YouTube вперемешку выходят новые выпуски и подборки старых скетчей.

«Ералаш» активно ищет партнёров для запуска новых сюжетов. Проект не только не уйдёт с телевидения, но и планирует покорять TikTok и YouTube, рассказал 2 февраля продюсер киножурнала «Ералаш» Аркадий Григорян в беседе с РБК .

Детский юмористический журнал «Ералаш» ещё в августе 2020 года не получил субсидию Министерства культуры на новые выпуски с 360 по 369. Экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино не одобрил заявку тележурнала, сообщалось на сайте Министерства культуры.

«Заявка ООО «Ералаш» получила невысокую общую оценку, на основании чего не была включена в перечень организаций кинематографии — получателей субсидий в 2020 году», — пишут в РБК со ссылкой на Минкультуры.

После смерти одного из «отцов» «Ералаша» — Бориса Грачевского, многие нерадостно оценивали будущее юмористического журнала. Так, режиссёр «Ералаша» Геннадий Курлаев в январе поделился своими переживаниями с «Газетой.ру». По его мнению, все сюжеты в журнале «держались исключительно» на Грачевском.

Борис Грачевский, бессменный художественный руководитель журнала, умер 14 января на 72 году жизни, писала ранее «Фонтанка». «Ералаш» Грачевский основал с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году, писал для него сценарии, режиссировал некоторые выпуски и даже сыграл ряд ролей. До последних лет трудился над киножурналом, ставшим культовым и известным на всю страну.