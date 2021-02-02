Учёные нашли связь между климатом и загадочными магнитными окаменелостями

Учёные впервые обнаружили в осадочных отложениях эоценового возраста (55 миллионов лет назад) относительно крупные скопления частиц магнитного железа. Предположительно, они связаны с древними бактериями.
Это важное открытие. Раньше находили только единичные магнитные наночастицы органического происхождения, пишет 2 февраля РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Некоторые бактерии создают в своём организме мельчайшие магнитные частицы. Внутри клетки эти частицы собираются в цепочку и работают как наноразмерный компас. Такие магнитотактические бактерии ориентируют себя вдоль силовых линий магнитного поля Земли: это помогает им находить путь к зонам с оптимальным уровнем питательных веществ и кислорода. Магнитоокаменелости — это микроскопические скопления таких наночастиц бактериального железа в породах. Они служат индикаторами глобального потепления климата Земли, так как именно в такие периоды магнитотактические бактерии развиваются особенно активно.
Исследователи из США и Австрии впервые обнаружили в отложениях среднего эоцена возрастом 56–34 миллиона лет остатки «гигантских» биологических магнитов в виде игл или цилиндров. Их размеры в 20 раз больше, чем типичные магнитные ископаемые. Ископаемые скопления относятся к палеоцен-эоценовому термическому максимуму, когда климат резко потеплел. Это одно из самых мощных изменений климата в геологической истории продолжалось всего несколько тысяч лет. Вероятно, именно тогда на Земле появились гигантские магнитные бактерии.
Учёные используют метод магнитных измерений высокого разрешения магнитных сигнатур древних ископаемых. «Метод FORC исследует реакцию магнитных частиц на внешние магнитные поля, позволяя различать различные типы частиц оксида железа, фактически не наблюдая их», — отмечает один из авторов исследования Рамон Эгли (Ramon Egli) из Центрального института метеорологии и геодинамики.
Сейчас ни один из известных живых организмов не создаёт такие крупные скопления магнитных частиц, и непонятно, какие организмы формировали их в прошлом. «Организмы, которые произвели эти гигантские магнитоокаменелости, совершенно загадочны, но этот факт предоставляет захватывающие возможности для исследований в будущем», — добавляет ещё один автор исследования Иоан Ласку (Ioan Lascu) из Национального музея естественной истории.