Учёные нашли связь между климатом и загадочными магнитными окаменелостями

Учёные впервые обнаружили в осадочных отложениях эоценового возраста (55 миллионов лет назад) относительно крупные скопления частиц магнитного железа. Предположительно, они связаны с древними бактериями.

Это важное открытие. Раньше находили только единичные магнитные наночастицы органического происхождения, пишет 2 февраля РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Некоторые бактерии создают в своём организме мельчайшие магнитные частицы. Внутри клетки эти частицы собираются в цепочку и работают как наноразмерный компас. Такие магнитотактические бактерии ориентируют себя вдоль силовых линий магнитного поля Земли: это помогает им находить путь к зонам с оптимальным уровнем питательных веществ и кислорода. Магнитоокаменелости — это микроскопические скопления таких наночастиц бактериального железа в породах. Они служат индикаторами глобального потепления климата Земли, так как именно в такие периоды магнитотактические бактерии развиваются особенно активно.