Полицейские провели обыск у 23-летнего мужчины, который выступал «активным участником протестной акции» в прошлые выходные, а теперь проходит свидетелем по уголовному делу о нападении на силовиков. О результатах 30 января «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД. Судя по всему, они положили начало новой проверке.

Как пишет пресс-служба ведомства, молодой человек работает техником в стоматологической клинике и проживает в Гатчине. В его квартире, расположенной в одном из домов на улице 25 Октября, нашли около 20 граммов наркотических средств растительного происхождения, а также оборудование для их выращивания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».