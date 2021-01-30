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Полиция Петербурга рассказала об участнике протестов, у которого нашли наркотики. Есть версия, что митингующих угощали «сигаретами с зельем»

Полицейские провели обыск у 23-летнего мужчины, который выступал «активным участником протестной акции» в прошлые выходные, а теперь проходит свидетелем по уголовному делу о нападении на силовиков. О результатах 30 января «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД. Судя по всему, они положили начало новой проверке.

Как пишет пресс-служба ведомства, молодой человек работает техником в стоматологической клинике и проживает в Гатчине. В его квартире, расположенной в одном из домов на улице 25 Октября, нашли около 20 граммов наркотических средств растительного происхождения, а также оборудование для их выращивания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

«На данный момент полиция устанавливает причастность указанного гражданина к фактам распространения наркотических средств среди других участников протестных акций 23 января», — добавили в главке, отметив, что полиция проверяет версию о том, что молодых митингующих могли угощать «сигаретами с зельем».

Как ранее писала «Фонтанка», по итогам протестной акции, состоявшейся в Петербурге 23 января, было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. В материалах, которые приводили следователи, сказано, что в тот день около одного из домов на проезжей части Невского проспекта участники несанкционированного мероприятия пытались прорвать оцепление, выставленное работниками правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок. В результате применения насилия со стороны митингующих несколько силовиков получили «телесные повреждения». Уже есть один подозреваемый — 39-летний житель улицы Маршала Казакова. Его задержание показало региональное управление МВД. О том, кто он, читайте на «Фонтанке». Поиск тех, кто может быть причастен к этому преступлению, продолжается.

Кроме того, на два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Всего после протестных акций 23 января в Петербурге возбуждено пять уголовных дел.

Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (10)

263824501
Полиция рассказала. А можно ли полиции верить?
YaNeverKnewMe
Он проходит свидетелем, и у него провели обыск? Это нормально или служанки Путина из МВД совсем берега потеряли?
263810021
ну это писец, конечно. подлость за подлостью. все отзовется им.
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