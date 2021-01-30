Куйбышевский районный суд отправил под арест фигуранта ещё одного уголовного дела, возбужденного по следам акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Санкт-Петербурге. Накануне оперативники провели обыски, отметив при этом, что в одной из квартир обнаружили марихуану, а затем сообщили о задержании 39-летнего Андрея Ломова. Его обвиняют в применении насилия к двум росгвардейцам на почве неприязненного отношения — «не менее трех раз толкнул руками и корпусом тела в область груди, правого и левого плеча Ш.» и «не менее двух раз толкнул руками и корпусом в область груди, правого и левого плеча К., причинив им своими преступными действиями физическую боль, не причинившую вреда здоровью».

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

предоставлено семьей Андрея Ломова

В квартиру к Елене и Андрею Ломовым СОБР и оперативники позвонили в шесть утра накануне. Взволнованная и перепуганная, что разбудит детей, Елена, подумав, что это соседка, побежала открывать. «Спросили: «Где ваш муж Дмитрий?» Я говорю: «Нет у меня такого мужа». Они исправились: «Наверное, Андрей». Я пошла разбудить мужа. И они предъявили ему постановление об обыске. Никаких копий не дали. В комнату детей проходили, старались потише...»

Елена — человек аполитичный, говорит, что «политика — грязное дело, и туда лучше не лезть, не разберешься, кто прав, а кто нет». Дома у Ломовых политику не обсуждают. Но против взглядов мужа она не возражает: «У человека есть право на свое мнение и право выразить его на мирной акции». Вечером 23 января он вернулся с оппозиционного шествия и, как вспоминает Елена, был немногословен. Она обратила внимание на ссадины на ногах, но он отмахнулся: «Все нормально. Потеснили нас». На видео с Невского проспекта, которое им показали пришедшие оперативники, видно, что компания мужчин пытается разорвать оцепление росгвардейцев, выпрыгивая вперед. В их числе в самой середине и Андрей Ломов, без шапки, в куртке с синей полоской. «Перед ним полез какой-то парень, за ним остальные ребята, и Андрея вытолкнули. Его так ударили, что он чуть не упал», — говорит Елена. Уже после обыска в следственном отделе провели очную ставку, и один из росгвардейцев узнал в Ломове своего обидчика.



В соцсетях перед акцией Андрей написал неприятное про правоохранителей. «Это эмоции. Да, он не поддерживает то, что происходит в стране, подписан на группы с Навальным, может, и из-за того, что все выставляет на показ, что он честный, это и произошло. Я считаю, что его незаконно арестовали. Но мне сказали, что наказание будет по-любому, адвокат сказал, что обстановка такая, неважно — стаканчик бросил или действительно нанес увечья».



Фото: предоставлено семьей Андрея Ломова

На суд по избранию меры пресечения Елена поехать не смогла — у семьи семеро детей, старшей 17 лет, а младшей всего 3,5 месяца. «Сначала хотели троих, но потом подумали — пусть будет больше. Это очень сложно и тяжело. Я работаю в государственной компании, но сейчас в декрете. Андрей — инженер лесного хозяйства, часто бывает в командировках, но всегда нам помогает. Зарплаты, чтобы прокормить семью, хватает, а вот рук — не всегда. Я как-то писала губернатору Александру Беглову с просьбой дать нам няню бесплатную. Но он ответил, что это только для двойняшек и тройняшек».



Брат Ломова Дмитрий вспоминает, что тот увлекался политикой последние лет десять. С 2012 года стал наблюдателем на президентских выборах, а потом и членом участковой избирательной комиссии. «Он рассказывал про нарушения, все фиксировал, но говорил, что в итоге никакого результата не было. Было ли что-то, что стало для него спусковым крючком для его оппозиционности? Вряд ли. Скорее, это накопленное недовольство. Он часто сталкивался с чиновниками: то многодетным выдадут продуктовые наборы, а там просрочка, то ещё какие-то моменты. Он, может, резкий — как любой русский человек, но не агрессивный. Он верующий», — добавляет Дмитрий про брата. По его словам, Андрей с семьей часто ездили в походы, а когда выбраться за город было сложно, устраивали пикники около речки рядом с домом. «Недавно они гуляли там и нашли старый крест, отнесли его в строящуюся церковь».

В движении наблюдателей Ломова тоже помнят. Член территориальной избирательной комиссии №6 Андрей Горбунов говорит, что как-то после выборов они решили провести субботник в Южно-Приморском парке, Ломов туда пришел с детьми. «У него очень скромная семья, жена; от денег (мы предложили сразу нашу помощь) отказываются, хотя старшая дочь подрабатывает промоутером. Власть взяла его семью в заложники. У нас по пьяни мужики морду полицейским бьют и отделываются легким испугом, а тут …»



От помощи традиционно помогающих активистам адвокатов Андрей Ломов отказался. 1 февраля его адвокат по назначению Юрий Батищев подаст жалобу на избрание меры пресечения, настаивая на домашнем аресте: «Ломов частично признает вину, но говорит, что не был агрессором и ненависть не испытывал».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»