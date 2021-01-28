Петербургские следователи рассказали про уголовное дело о прорыве оцепления на Невском 23 января. В ходе обысков найдены наркотики

Как следует из материалов, на которые ссылается ведомство, в тот день около одного из домов на проезжей части Невского проспекта участники митинга пытались прорвать оцепление, выставленное работниками правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок. В результате применения насилия со стороны митингующих несколько силовиков получили «телесные повреждения».

Стали известны подробности уголовного дела, возбуждённого по итогам протестной акции, которая состоялась 23 января в Северной столице. Их приводит ГСУ СК РФ по Петербургу 28 января.

Следователи и сотрудники полицейского главка продолжают обыски, «в ходе которых изымаются предметы, представляющие интерес для следствия». По одному из адресов ими было обнаружено «большое количество наркотического растения», также говорится в сообщении ведомства.



Как ранее писала «Фонтанка», в уголовном деле, возбуждённом по статье о применении насилия в отношении представителей власти, уже есть один подозреваемый — 39-летний житель улицы Маршала Казакова. То, как происходило его задержание, показало региональное управление МВД.



«Проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления», — также добавили в ГСУ СК РФ по Петербургу.



Ранее на два месяца был арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

