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Петербургские следователи рассказали про уголовное дело о прорыве оцепления на Невском 23 января. В ходе обысков найдены наркотики

Стали известны подробности уголовного дела, возбуждённого по итогам протестной акции, которая состоялась 23 января в Северной столице. Их приводит ГСУ СК РФ по Петербургу 28 января.

Как следует из материалов, на которые ссылается ведомство, в тот день около одного из домов на проезжей части Невского проспекта участники митинга пытались прорвать оцепление, выставленное работниками правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок. В результате применения насилия со стороны митингующих несколько силовиков получили «телесные повреждения».

Следователи и сотрудники полицейского главка продолжают обыски, «в ходе которых изымаются предметы, представляющие интерес для следствия». По одному из адресов ими было обнаружено «большое количество наркотического растения», также говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писала «Фонтанка», в уголовном деле, возбуждённом по статье о применении насилия в отношении представителей власти, уже есть один подозреваемый — 39-летний житель улицы Маршала Казакова. То, как происходило его задержание, показало региональное управление МВД.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления», — также добавили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее на два месяца был арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Russomatroso
Ну понеслось. Сегодня нашли человека с Казакова с наркотиками, не факт, что его, а завтра скажут, что у Навального, собстно вся поддержка - наркоманы.
Надо просто себя спрашивать - а почему Путин, почему? ... спросите себя, при чем здесь Путин? (с)
***_555
Как и предполагалось в соседней теме.
Что там ещё осталось? Угнанные машины, тысячи банковских карт, притоны, фальшивые деньги, мигранты...
Петр Петров
Есть ряд видео с митингов, где омон подкидывает белые пакетики митингующим, ск старается эти видео не замечать
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