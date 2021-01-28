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В Петербурге за сутки привили рекордные 7 тысяч человек

Петербург вновь установил новый рекорд по числу вакцинированных от COVID-19 за сутки — почти 7 тысяч уколов, сообщили в Смольном. Такими темпами остатков вакцины в поликлиниках хватит еще примерно дней на шесть. Новых поступлений пока нет.

«За сутки выполнено 6965 инъекций. Из них 5866 человек привиты впервые, 1099 человек — вторично. ОАО «Фармбаза» продолжает доставлять вакцину в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 37 734 комплекта», — говорится в опубликованном 28 января отчете Межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.

За весь период в Петербурге вакцинировано 49 408 человек. Из них 8 860 — полностью. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта. И он не увеличивается, хотя в Смольном ранее говорили о поставках 150 тысяч доз до конца января. А еще раньше губернатор Беглов заявлял о 500 тысячах.

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Комментарии (1)

nuga
ещё 7 тыс вирусоносителей выпущено в общество
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