В Петербурге за сутки привили рекордные 7 тысяч человек

Петербург вновь установил новый рекорд по числу вакцинированных от COVID-19 за сутки — почти 7 тысяч уколов, сообщили в Смольном. Такими темпами остатков вакцины в поликлиниках хватит еще примерно дней на шесть. Новых поступлений пока нет.



«За сутки выполнено 6965 инъекций. Из них 5866 человек привиты впервые, 1099 человек — вторично. ОАО «Фармбаза» продолжает доставлять вакцину в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 37 734 комплекта», — говорится в опубликованном 28 января отчете Межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.