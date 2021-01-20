Они светили уже 100 000 000 лет назад. В кусочке янтаря нашли недостающее звено

Палеонтологи открыли «отсутствующее звено» между древними биолюминесцентными насекомыми и современными светлячками. Этот жук исключительно хорошо сохранился, поскольку сто миллионов лет назад попал в смолу, которая теперь превратилась в янтарь.
Как пишет 20 января РИА Новости со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B, где опубликованы результаты исследования китайских, британских и чешских учёных, жука назвали Cretophengodes azari.
Светящиеся жуки — светляки, златки, фенгодиды и их сородичи, всего более 3500 видов, — самые распространенные биолюминесцентные наземные животные. Они используют свет для отпугивания хищников, привлечения самок, а некоторые самки — чтобы подманить и съесть самцов. Несмотря на видовое разнообразие, эволюция биолюминесценции у жуков плохо изучена. Поэтому открытие жука мелового периода — очень важное палеонтологическое событие.
«Многие светопродуцирующие жуки довольно маленькие и имеют мягкое тело, поэтому их палеонтологическая летопись скудна, — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова одного из авторов статьи доктора Чэньян Цай (Chenyang Cai). — Однако это новое ископаемое, найденное в янтаре из северной Мьянмы, исключительно хорошо сохранилось, даже световой орган не поврежден».
Исследователи предполагают, что светопродукция сначала развивалась у мягких и уязвимых личинок жука для отпугивания хищников. «Ископаемые остатки показывают, что в меловом периоде светопродукция была взята на вооружение и взрослыми особями. При этом она стала выполнять и другие функции, такие как поиск партнеров», — объясняет Робин Кундрата из Университета Палацкого в Чехии.