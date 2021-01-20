FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -9
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Они светили уже 100 000 000 лет назад. В кусочке янтаря нашли недостающее звено

Палеонтологи открыли «отсутствующее звено» между древними биолюминесцентными насекомыми и современными светлячками. Этот жук исключительно хорошо сохранился, поскольку сто миллионов лет назад попал в смолу, которая теперь превратилась в янтарь.

Как пишет 20 января РИА Новости со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B, где опубликованы результаты исследования китайских, британских и чешских учёных, жука назвали Cretophengodes azari.

Светящиеся жуки — светляки, златки, фенгодиды и их сородичи, всего более 3500 видов, — самые распространенные биолюминесцентные наземные животные. Они используют свет для отпугивания хищников, привлечения самок, а некоторые самки — чтобы подманить и съесть самцов. Несмотря на видовое разнообразие, эволюция биолюминесценции у жуков плохо изучена. Поэтому открытие жука мелового периода — очень важное палеонтологическое событие.

«Многие светопродуцирующие жуки довольно маленькие и имеют мягкое тело, поэтому их палеонтологическая летопись скудна, — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова одного из авторов статьи доктора Чэньян Цай (Chenyang Cai). — Однако это новое ископаемое, найденное в янтаре из северной Мьянмы, исключительно хорошо сохранилось, даже световой орган не поврежден».

Исследователи предполагают, что светопродукция сначала развивалась у мягких и уязвимых личинок жука для отпугивания хищников. «Ископаемые остатки показывают, что в меловом периоде светопродукция была взята на вооружение и взрослыми особями. При этом она стала выполнять и другие функции, такие как поиск партнеров», — объясняет Робин Кундрата из Университета Палацкого в Чехии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний