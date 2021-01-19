На скоростном шоссе в Японии 19 января из-за снежной бури произошла серия аварий, участниками которой стали в общей сложности 134 автомобиля, как легковых, так и грузовых.. В результате один человек погиб и с десяток пострадали.
Как сообщает Reuters, аварии произошли около полудня на километровом участке скоростной автомагистрали «Тохоку» в северной префектуре Мияги. Когда сильный снегопад ограничил видимость, власти ограничили скорость движения до 50 км/ч, но этого оказалось недостаточно.
Всего участниками аварий стали около 200 человек. 12 человек пострадали и были отправлены в больницу, один погиб. Остальным выдали питьевую воду, еду и одеяла.
По словам местных метеорологов, в это время максимальная скорость ветра составляла около 100 км/ч (около 28 м/с), передает BBC. В последние недели на Японию обрушились сильные снежные бури, а в некоторых частях страны выпало вдвое больше снега, чем ожидалось.