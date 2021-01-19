На скоростном шоссе в Японии 19 января из-за снежной бури произошла серия аварий, участниками которой стали в общей сложности 134 автомобиля, как легковых, так и грузовых.. В результате один человек погиб и с десяток пострадали.

Как сообщает Reuters, аварии произошли около полудня на километровом участке скоростной автомагистрали «Тохоку» в северной префектуре Мияги. Когда сильный снегопад ограничил видимость, власти ограничили скорость движения до 50 км/ч, но этого оказалось недостаточно.