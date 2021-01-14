Telegram блокирует экстремистские каналы сторонников Трампа. Радикально настроенные группы пришли туда из других соцсетей

Telegram не стал пристанищем для радикальных сторонников президента США Дональда Трампа после блокировки аккаунтов в других соцсетях. Мессенджер Павла Дурова удалил 15 экстремистских каналов, передаёт 14 января NBCnews.
Некоторые сторонники Трампа в последние дни перешли в Telegram, чтобы спланировать свои действия 20 января, в день инаугурации Джо Байдена.
«Один из удаленных каналов, провозгласивший себя «экофашистским», начал свою работу в начале июня. <...> После беспорядков 6 января в Капитолии США его пользователи разместили армейские инструкции с инструкцией по изготовлению бомб», — пишет NBCnews.
Специалисты, которые следят за подобными сообществами, отмечают, что политика модерации Telegram, похоже, изменилась.
Меган Сквайр, профессор компьютерных наук в Университете Илона и старший научный сотрудник Южного юридического центра по вопросам бедности, говорит, что, хотя подход Telegram к модерации экстремистского контента, как правило, является «случайным», многие из недавних блокировок были сделаны недавно.
Ранее аккаунт Дональда Трампа заблокировали Twitter, YouTube, Facebook, Instagram и Snapchat.