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Telegram блокирует экстремистские каналы сторонников Трампа. Радикально настроенные группы пришли туда из других соцсетей

Telegram не стал пристанищем для радикальных сторонников президента США Дональда Трампа после блокировки аккаунтов в других соцсетях. Мессенджер Павла Дурова удалил 15 экстремистских каналов, передаёт 14 января NBCnews.

Некоторые сторонники Трампа в последние дни перешли в Telegram, чтобы спланировать свои действия 20 января, в день инаугурации Джо Байдена.

«Один из удаленных каналов, провозгласивший себя «экофашистским», начал свою работу в начале июня. <...> После беспорядков 6 января в Капитолии США его пользователи разместили армейские инструкции с инструкцией по изготовлению бомб», — пишет NBCnews.

Специалисты, которые следят за подобными сообществами, отмечают, что политика модерации Telegram, похоже, изменилась.

Меган Сквайр, профессор компьютерных наук в Университете Илона и старший научный сотрудник Южного юридического центра по вопросам бедности, говорит, что, хотя подход Telegram к модерации экстремистского контента, как правило, является «случайным», многие из недавних блокировок были сделаны недавно.

Ранее аккаунт Дональда Трампа заблокировали Twitter, YouTube, Facebook, Instagram и Snapchat.

Сторонники Дональда Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента США, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (7)

Yubilar
Типичный пример пропагандистского подхода. Которому успешно подыгрывает Фонтанка. Телеграмм удаляет каналы неонацистские и призывающие к терроризму. В том числе, имеющие отношения к запрещенному в России Иг.лу. И делает это начиная с 2015 года. Каналы, о которых идет речь в статье, как утверждает сама СNN, работали давно, но удалены были только сейчас. И к Трампу и протестам в США отношения не имеют. А имя Трампа и его сторонников СNN подтянула в двух местах только чтобы создать у читателей "правильные" ассоциации. Вот такая она, правильная свободная пресса
AlBerkut
Свобода слова и свобода выражения своего мнения...
Таки никто не ограничивает и не ущемляет. Совсем😎🤷
Наталья Коптяева
Прогнулся Паша. Страшно бороться с пиндосами.
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