Telegram блокирует экстремистские каналы сторонников Трампа. Радикально настроенные группы пришли туда из других соцсетей

Telegram не стал пристанищем для радикальных сторонников президента США Дональда Трампа после блокировки аккаунтов в других соцсетях. Мессенджер Павла Дурова удалил 15 экстремистских каналов, передаёт 14 января NBCnews.

Некоторые сторонники Трампа в последние дни перешли в Telegram, чтобы спланировать свои действия 20 января, в день инаугурации Джо Байдена.

«Один из удаленных каналов, провозгласивший себя «экофашистским», начал свою работу в начале июня. <...> После беспорядков 6 января в Капитолии США его пользователи разместили армейские инструкции с инструкцией по изготовлению бомб», — пишет NBCnews.