Во время столкновений у Капитолия в США погибли четверо человек

Всего четыре человека погибли во время столкновений возле и внутри Капитолия в Вашингтоне. Об этом 7 января сообщает NBC со ссылкой на начальника полиции города Роберта Конти.
Он уточнил, что одна женщина и двое мужчин погибли «в ходе неотложных медицинских ситуаций». Конти не привел никаких подробностей. Еще одна женщина умерла от огнестрельного ранения, нанесенного полицейским, — о выстрелах в Капитолии сообщалось ранее. Конти также сообщил, что 14 сотрудников полиции получили травмы, а задержаны всего 52 человека.
Глава полиции Вашингтона также подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что после штурма конгресса сторонниками Трампа в здании Капитолия обнаружили две самодельные трубчатые бомбы — одну в офисе Национального комитета Республиканской партии, другую в Национальном комитете Демократической партии. Кроме того, в грузовике на территории Капитолия полицейские нашли огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью.
Напомним, штурм конгресса в Вашингтоне сторонниками Трампа завершился удачей, однако затем нацгвардия быстро вытеснила протестующих из здания. Подробнее о происходившем ночью в США читайте в материале «Фонтанки».