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Во время столкновений у Капитолия в США погибли четверо человек

Всего четыре человека погибли во время столкновений возле и внутри Капитолия в Вашингтоне. Об этом 7 января сообщает NBC со ссылкой на начальника полиции города Роберта Конти.

Он уточнил, что одна женщина и двое мужчин погибли «в ходе неотложных медицинских ситуаций». Конти не привел никаких подробностей. Еще одна женщина умерла от огнестрельного ранения, нанесенного полицейским, — о выстрелах в Капитолии сообщалось ранее. Конти также сообщил, что 14 сотрудников полиции получили травмы, а задержаны всего 52 человека.

Глава полиции Вашингтона также подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что после штурма конгресса сторонниками Трампа в здании Капитолия обнаружили две самодельные трубчатые бомбы — одну в офисе Национального комитета Республиканской партии, другую в Национальном комитете Демократической партии. Кроме того, в грузовике на территории Капитолия полицейские нашли огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью.

Напомним, штурм конгресса в Вашингтоне сторонниками Трампа завершился удачей, однако затем нацгвардия быстро вытеснила протестующих из здания. Подробнее о происходившем ночью в США читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

264952111
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Заранее большое человеческое спасибо.
Mikle776
удивлен, что так мало задержанных при таком штурме... у нас бы при попытке захвата госучреждения тупо стали бы стрелять... а тут 52 задержанных... Наверно потом по записям начнут карать.
лжепатриотики не могут понять, чем отличается мирная демонстрация с плакатиком в руках от силового захвата государственного учреждения, да еще когда там заседает сенат. Сенаторы, как бы очень высокопоставленные люди. Так что последствия будут. В том числе и для Трампа
Yubilar
Это вам не сакральные жертвы типа Нигояна или Жизневского. Это другое. Вы разве не видели, что полиционеры застреливали не мирных сторонников BLM, а вооруженную до зубов тетку, покусившуюся на основы демократии?
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