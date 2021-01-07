Во время столкновений у Капитолия в США погибли четверо человек

Всего четыре человека погибли во время столкновений возле и внутри Капитолия в Вашингтоне. Об этом 7 января сообщает NBC со ссылкой на начальника полиции города Роберта Конти.



Он уточнил, что одна женщина и двое мужчин погибли «в ходе неотложных медицинских ситуаций». Конти не привел никаких подробностей. Еще одна женщина умерла от огнестрельного ранения, нанесенного полицейским, — о выстрелах в Капитолии сообщалось ранее. Конти также сообщил, что 14 сотрудников полиции получили травмы, а задержаны всего 52 человека.

