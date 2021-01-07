Сенат США 6 января должен был утвердить итоги выборов, согласно которым новым президентом США назывался Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать выборы, заявив о многочисленных нарушениях в ходе подсчета голосов.
It's a Wednesday afternoon.... GO HOME YOU MORONS. #US #USA #Capitol pic.twitter.com/AfKHYqYfHy— Jcrdy (@jordyxcollins) January 6, 2021
This was the US Capitol during the BLM protests and this is it today. pic.twitter.com/BhpZd6pw8e— Olivia Munn (@oliviamunn) January 6, 2021
Многотысячная толпа его сторонников вышла к зданию парламента. В какой-то момент протестующие смяли охрану здания и ворвались в него. Заседание Сената было прервано, сенаторы эвакуированы. Десятки демонстрантов захватили зал заседаний и кабинеты руководителей.
В основном действия сторонников Трампа сводились к перепалкам с защитниками Сената и фотографированию на фоне исторических интерьеров.
Однако в какой-то момент охрана открыла огонь на поражение. Весь мир облетели кадры тяжелого ранения в грудь одной из протестующих девушек. Сообщается, что она находится в критическом состоянии. Несколько охранников также получили ранения, а одного пришлось везти в госпиталь.
MAGAs managed to topple a lamppost before breaking the police line and rushing the #Capitol #DC #CapitolBuilding #WildProtest pic.twitter.com/8jsxvqnPMg— TALIA JANE (@itsa_talia) January 6, 2021
📹 | SWAT units of the FBI enter the #Capitol.pic.twitter.com/EBwLeCN2qp— EHA News (@eha_news) January 6, 2021
Тем временем в некоторых других крупных городах США протестующие сторонники Дональда Трампа также напали на здания местных администраций. Такое произошло, к примеру, в Канзасе и Лос-Анджелесе.
Big scuffle just now in DTLA. Police arrest a man. @latimes pic.twitter.com/NL83hqUQ9G— Kevin Rector (@kevrector) January 6, 2021
Сторонники Джо Байдена обвинили в беспорядках Трампа и потребовали от него немедленно прекратить действия соратников. Сам действующий президент после нескольких часов колебаний дал добро на применение сил Национальной гвардии. Ранее в ходе куда более масштабных и кровопролитных протестов противников Трампа до такого не доходило.
More @DCPoliceDept officer arrive on the backside of the Capitol. @wusa9 #capitol #dcprotest pic.twitter.com/pLLnTmWRFG— Ariane Datil (@arianedatil) January 6, 2021
Подавляющее большинство политических экспертов в США отказываются ставить знак равенства между недавними протестами движения Black Lives Matter и захватом Сената 6 января. Хотя никаких видимых следов погрома в помещениях Сената на кадрах оттуда не видно, а число жертв значительно меньше, чем было в ходе восстания BLM, сейчас сторонники Джо Байдена заявляют о беспрецедентном ударе по основам демократии и требуют немедленно подавить силами Нацгвардии действия «небольшого количества экстремистов, приверженных беззаконию».
Protesters climb the walls around #Capitol. pic.twitter.com/khj9joEpOr— The Hill (@thehill) January 6, 2021
«В этот час наша демократия подвергается беспрецедентной атаке. Такого еще не было в новейшей истории», — заявил в своем экстренном выступлении избранный президент США Джо Байден.
President-elect Joe Biden: "In this hour, our democracy is under unprecedented assault... President Trump, step up." #Capitol pic.twitter.com/tZRJc7u0MQ— The Hill (@thehill) January 6, 2021
Does anyone else think the assault on the #Capitol looks an awful lot like the opening scene from #TENET? pic.twitter.com/v72RXyoh9b— Quique Koelliker (@QuiqueKoelliker) January 6, 2021
Трамп в ответном обращении призвал митингующих разойтись с миром, хотя и не преминул отметить, что «понимает боль собравшихся, так как выборы были украдены». Но нельзя, чтобы кто-то пострадал.
"Go home, we love you, you're very special"— Sky News (@SkyNews) January 6, 2021
President Trump repeats false claims the US election was 'fraudulent', following one person shot and an improvised explosive device found on #Capitol grounds.
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