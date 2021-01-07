FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -8
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20
Печать

Протесты в США подавлены войсками Нацгвардии. Захват Сената и кровопролитие с обеих сторон «испытывает на прочность демократию в самом ее сердце»

Силами Национальной гвардии за короткое время удалось взять под контроль большую часть здания Сената, которое днем 6 января захватили сторонники Дональда Трампа, выступающие против признания итогов недавних выборов нового президента.

Фото: AP Photo / Manuel Balce Ceneta / ТАСС

Сенат США 6 января должен был утвердить итоги выборов, согласно которым новым президентом США назывался Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать выборы, заявив о многочисленных нарушениях в ходе подсчета голосов.

Многотысячная толпа его сторонников вышла к зданию парламента. В какой-то момент протестующие смяли охрану здания и ворвались в него. Заседание Сената было прервано, сенаторы эвакуированы. Десятки демонстрантов захватили зал заседаний и кабинеты руководителей.

В основном действия сторонников Трампа сводились к перепалкам с защитниками Сената и фотографированию на фоне исторических интерьеров.

Однако в какой-то момент охрана открыла огонь на поражение. Весь мир облетели кадры тяжелого ранения в грудь одной из протестующих девушек. Сообщается, что она находится в критическом состоянии. Несколько охранников также получили ранения, а одного пришлось везти в госпиталь.

Тем временем в некоторых других крупных городах США протестующие сторонники Дональда Трампа также напали на здания местных администраций. Такое произошло, к примеру, в Канзасе и Лос-Анджелесе.

Сторонники Джо Байдена обвинили в беспорядках Трампа и потребовали от него немедленно прекратить действия соратников. Сам действующий президент после нескольких часов колебаний дал добро на применение сил Национальной гвардии. Ранее в ходе куда более масштабных и кровопролитных протестов противников Трампа до такого не доходило.

Подавляющее большинство политических экспертов в США отказываются ставить знак равенства между недавними протестами движения Black Lives Matter и захватом Сената 6 января. Хотя никаких видимых следов погрома в помещениях Сената на кадрах оттуда не видно, а число жертв значительно меньше, чем было в ходе восстания BLM, сейчас сторонники Джо Байдена заявляют о беспрецедентном ударе по основам демократии и требуют немедленно подавить силами Нацгвардии действия «небольшого количества экстремистов, приверженных беззаконию».

«В этот час наша демократия подвергается беспрецедентной атаке. Такого еще не было в новейшей истории», — заявил в своем экстренном выступлении избранный президент США Джо Байден.

Трамп в ответном обращении призвал митингующих разойтись с миром, хотя и не преминул отметить, что «понимает боль собравшихся, так как выборы были украдены». Но нельзя, чтобы кто-то пострадал.

Фото: AP Photo / Manuel Balce Ceneta / ТАСС

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Бешеный Заяц
Срочно нужны психические печеньки
Бешеный Заяц
Хорошо пошло. Продолжайте!
Riptide
На приведенном здесь видео пользовательницы Твиттера Talia Jane на метке времени 0:21 можно увидеть романтический момент, как перед падением фонарного столба, раскачиваемого протестующими, девушка-полицейский уводит своего напарника с места "прорыва" протестующих через оцепление.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний